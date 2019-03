Tu Cara Me Suena, líder indiscutible del miércoles con el 21,6% de audiencia

Por fin, Josema Yuste se ha proclamado ganador de la sexta gala de Tu Cara Me Suena con su interpretación de Ana Torrooja y 'Un año más'. El programa de Antena 3 batió anoche todos sus récords superando la barrera de los 3 millones de espectadores (3.290.000) y registrando el 21,6% de audiencia.



El programa presentado por Manel Fuentes fue la emisión más vista del día, otorgando el prime time (14,8%) y el late night (22%) a Antena 3. Tu Cara Me Suena logra picos de casi el 36% de audiencia y tiene una cuota de más del 34% entre el público más joven (de 13 a 24 años).



El éxito de Josema Yuste en la gala de anoche se trasladó a la redes sociales, donde fue uno de los temas más comentados del momento, al igual que Ana Torroja. La gala de anoche fue líder entre el público menor de 54 años y en el target comercial (23%). En lo que se refier al ámbito geográfico, Tu Cara Me suena lidera en Cataluña, Euskadi, Galicia, Madrid, Valencia, Castilla-La Mancha, Baleares, Murcia, Castilla y León y Resto.



El 'minuto de oro' de ayer fue para el programa de Antena 3. A las 23:29 horas, más de 4,4 millones de espectadores veían Tu Cara Me Suena (24% de la audiencia).



A casi 6 puntos de distancia de Tu Cara Me Suena se sitúa la serie 'Tierra de Lobos' de Telecinco. La ficción fue vista por el 15,9% de share y 3 millones de espectadores. El programa de reportajes 'Comando Actualidad' de La 1 se quedó a un millón de espectadores de distancia y registró 10 puntos menos que Tu Cara Me Suena (11,5% de share).