'Tu Cara Me Suena', líder de su franja con el 20% de share

María del Monte fue la ganadora de la décima gala de 'Tu Cara Me Suena', que contó con grandes actuaciones de todos los concursantes: Arturo Valls como Chimo Bayo, Roko como Nina Simone, un caribeño Santiago Segura de Carlinhos Brown...



El programa de Antena 3 fue líder absoluto de su franja, con el 20% de share y más de 3 millones de espectadores. 'TCMS' alcanzó picos de más del 34% de audiencia durante su emisión.



'Tu Cara Me Suena' anotó un 23% de share entre los más pequeños de la casa (de 4 a 13 años) y un 22% de cuota entre los espectadores de 55 a 64 años. También destaca la audiencia lograda por el programa en Valencia (25,4%), Castilla-La Mancha (24,1%), Canarias (25,9%), Aragón (21%) y Baleares (22,8%).



El minuto más visto del programa fue a las 24:00 horas, cuando más de 3,9 millones de espectadores (23,8% de audiencia) veían la actuación de Arturo Valls como Chimo Bayo.



Las redes sociales volvieron a rendirse a 'Tu Cara Me Suena', que se convirtió en uno de los temas más comentados en Twitter, consiguiendo 19 'trending topics' y 305 comentarios por minuto, según los datos de tuitele.tv.



De los 19 'TT', 13 fueron nacionales (#TuCaraMeSuena10, Carolina Ferre, Carlinhos Brown, Roy Orbison, Daniel Diges, María del Monte, Jlo, Jennifer Lopez, Coti, Arturo Valls, Chimo Bayo, Nina Simone, Louis Armstrong) y 6 mundiales (Roy Orbison, #TuCaraMeSuena10, Chimo Bayo, Arturo Valls, Louis Armstrong, Alejandro Sanz).



Antena 3 fue líder absoluta del late night con el 22,9% de cuota de pantalla y el Grupo Antena 3 se impuso al resto de la competencia con el 28,8% de audiencia total.

Por la tarde, la serie 'El Secreto de Puente Viejo' superó los 1,9 millones de espectadores (17,2%) y los concursos 'Ahora Caigo' y

'Atrapa un Millón' fueron vistos por más de 2,1 millones de espectadores.