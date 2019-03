'Frijolito' seduce a la audiencia de Nova en su primera semana

Hace tan solo una semana que llegó a la parrilla de Nova y el pequeño Frijolito ya se ha hecho con la audiencia. En su primera semana de emisión la novela 'Amarte así Frijolito' ha cautivado al 2,7% del público, es decir, cuenta en estos momentos con un seguimiento diario de 419.000 espectadores. Con estos resultados, la nueva apuesta de la cadena se coloca como uno de los espacios más vistos de su franja.



'Amarte así, Frijolito' arrancó en Nova el pasado lunes, 31 de enero. Ese día la novela sumó una cuota del 2,6% y un 3% en target comercial. La media de la cadena ese día fue del 1,6%, de modo que el estreno de esta producción de Telemundo se convirtió un éxito de audiencia.



Esta primera semana de emisión ha dado mucho de sí. La novela bajó a un 2,4% en su segundo día, sin embargo, desde entonces mantiene una tendencia al alza que la ha llevado a acabar la semana con máximo de audiencia. Este pasado viernes ni más ni menos que 456.000 espectadores se decantaron por la oferta de Nova. 'Amarte así, Frijolito' cosechó un gran 3,3% de media, colocándose 1,6 puntos por encima de la media de Nova. Destaca, sobre todo, el magnífico dato obtenido en target comercial (TC): 3,9%.



VIERNES DE RÉCORDS

El viernes fue un día de récords. Además de registrar su mejor nota en share, en espectadores y en TC, 'Amarte así, Frijolito' obtuvo también sus cuotas más altas tanto entre el público masculino (2%) como entre el público femenino (4,4%).



Pero las buenas noticias para Nova no acabaron ahí. Su nueva apuesta para las 20:15 horas, arrasó en todos los grupos de edad, marcando un nuevo máximo prácticamente en todos los targets. Excepto entre los espectadores de 25 a 34 años –donde sumó un gran 3,6%- la novela logró sus mejores datos hasta la fecha.



FRIJOLITO SEDUCE A LOS ESPECTADORES JÓVENES

Si observamos la tabla de audiencias veremos la curva ascendente que la novela ha registrado en su primera semana de emisión. 'Amarte así, Frijolito' destaca entre el público más joven, aunque la fidelidad del resto de espectadores es cada vez mayor. Frijolito ha logrado seducir en sus primeros episodios al 5,3% de la audiencia comprendida entre los 13 y 24 años, mientras que el 3,8% corresponde a jóvenes entre 25 y 34 años.



Se trata, sin duda, de un resultado espectacular para Nova y para todo el Grupo Antena 3. No debemos olvidar que en su franja de emisión Telecinco emite diariamente 'Pasapalabra', un concurso que lidera su franja de emisión con audiencias cercanas a los 3 millones.



LA HISTORIA DE FRIJOLITO

'Amarte así, Frijolito' es la historia de Margarita e Ignacio. La historia de una cantante de mariachi y de un joven médico. Ella es una muchacha simple y confiada y él es un joven médico que vuelve a la pequeña ciudad para ejercer su profesión. Pero en el pasado de ambos hay una noche en la que Ignacio no recuerda, pero a Margarita le cambió la vida. Esa noche dejó un saldo muy importante: su hijo.



Margarita trabaja como mariachi, en un modesto restaurante, integrando un trío. El amor para Margarita se reduce sólo a las letras de las canciones que canta. Sólo a eso. Porque lo que considera una noche trágica la marcó para siempre. Esa noche se sintió violada, pues fue drogada. Y a pesar de que el culpable tiene nombre y apellido para ella, la realidad es muy diferente. Ignacio es inocente de la maniobra que facilitó esa noche de pasión.



Ahora, Frijolito, a los seis años, se hace amigo de un hombre muy especial. Ambos ignoran que son padre e hijo, aunque el niño desde el comienzo le ve 'cara de papá'. Margarita se angustia al ver como profundiza la relación de su hijo con el hombre que odia y al cual culpa de su desgracia.