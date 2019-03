Tu Cara Me Suena, líder absoluto con más del 21% de share

Un Santiago Segura irreconocible como Eros Ramazzotti fue el ganador de la novena gala de Tu Cara Me Suena, que entra en la recta final. El programa de Antena 3 fue líder absoluto del día con 3,3 millones de espectadores y el 21,4% de audiencia, confirmando su éxito por cuarta semana consecutiva como líder del día.



Antena 3 se sitúa como la cadena más vista del día con el 15% de audiencia media, superando en 0,7 puntos a Telecinco (14,3%) y en más de 2 puntos a La 1 de RTVE (12,9%). La cadena encabeza el ranking de las más vista en prime time (exceptuando la FORTA, que ayer retransmitió el partido de Champions) con el 14% de cuota, casi 2 puntos más que Telecinco en esa franja (12,2%). En el late night, Antena 3 alcanza un 23,7% de cuota, imponiéndose en más del doble a La 1 en esa franja (6,9%) y a Telecinco en más de 8 puntos (15,1%). En esta franja, Tu Cara Me Suena marcó una ventaja de 15,6 puntos en competencia con 'Más allá de la vida', que contó en Telecinco con la visita de Ana Obregón.



Tu Cara Me Suena consiguió picos de más del 36% de cuota de audiencia, arrasando entre el público más joven (de 13 a 24 años) con casi el 34% de share. El programa presentado por Manel Fuentes arrasa en internet y consigue 9 'trending topics' mundiales en Twitter (Toñi, Falete, Santiago Segura, Eros Ramazzotti, Remedios Cervantes, Josema, Betty Missiego, Angy y Freddy Mercury) y 8 nacionales (Toñi, Falete, Santiago Segura, Eros Ramazzotti, #TuCaraMeSuena, Josema, Angy y Freddie Mercury).



El programa presentado por Manel Fuentes consiguió también el 'minuto de oro' del día, a las 23:44 horas, cuando 4.641.000 espectadores y un 25,9% de la audiencia seguía la valoración de Josema Yuste por parte del jurado imitando a Betty Missiego.



Los zombies volvieron anoche a la televisión de nuestro país de la mano de La Sexta. La cadena estrenó la segunda temproada de 'The Walking Dead' con casi 2 millones de espectadores y el 9,5% de audiencia. Después, el nuevo episodio de 'Person of Interest' fue visto por 1,2 millones de espectadores (7,9% de share).



La Sexta supera en un punto a Cuatro en el total del día. La cadena de Mediaset España también estaba de estreno con la serie 'Millenium', pero no tuvo el mismo éxito que los muertos vivientes. La ficción sueca consiguió un pocbre 3,9% en su primer capítulo (723.000 espectadores) y un 7,2% con el segundo (539.000).



Telecinco emitió anoche la serie de época 'Tierra de lobos', que fue vista por 3 millones de espectadores y el 15,5% de la audiencia.