'Tu Cara Me Suena', líder absoluto de su franja con 2,7 millones (19,3%)

El viaje a los 80 de 'Tu Cara Me Suena' fue líder absoluto de su franja con 2,7 millones de espectadores (19,3%). El programa de Antena 3 superó en +6,5 puntos que la oferta de Telecinco y en +2,4 puntos a La 1 en franja de coincidencia.



'Tu Cara Me Suena' lideró entre el público menor de 64 años y alcanzó un 23,1% entre el target comercial. También se impuso en Andalucía (16,8%), Cataluña (18,8%), Madrid (21,5%), Valencia (23,2%), Aragón (20,9%), Asturias (17,8%) y Baleares (18,3%).



La gala de anoche alcanzó picos del 32,2% de cuota de pantalla durante su emisión en Antena 3.



El programa de Antena 3 arrasó en redes sociales al conseguir 12 'trending topics' nacionales (#TuCaraLos80, Bonnie Tyler, Pimpinela, #XusoDeHombresG, #TCMS, Las Supremas de Móstoles, Flo, Miguel Ríos, Edurne, Ángela Carrasco, Loquillo, Venus) y cinco mundiales (Pimpinela, Los Chunguitos, #TuCaraLos80, Las Supremas de Móstoles, Edurne). 'Tu Cara Me Suena' fue lo más comentado en Twitter, con cerca de 75.000 comentarios según datos de tuitele.tv.



Antes, la visita de Harrison Ford a 'El Hormiguero' fue seguida por más de 2,8 millones de espectadores (14,3%), la emisión más vista de las cadenas privadas y líder de su franja. El programa presentado por Pablo Motos anotó picos del 19,5% durante su emisión.



Antena 3 fue la cadena líder del jueves, con un 14,9% de audiencia, a +0,8 puntos de distancia de Telecinco (14,1%) y a +3,3 de La 1 (11,6%). La cadena de Atresmedia TV lideró la franja del late night (23,6%) y superó en casi 2 puntos a Telecinco en prime time (13,6% vs. 11,7%).



Antena 3 Noticias 1, presentado por Vicente Vallés y Lourdes Maldonado, fue líder de su franja con cerca de 2 millones (15% share). El informativo fue líder entre los espectadores menores de 54 años y en Andalucía (17,9%), Valencia (17,5%), Castilla-La Mancha (21,2%) y Aragón (18,6%).



Por la tarde, 'El Secreto de Puente Viejo' fue líder de su franja con cerca de 1,9 millones de espectadores y el 18,6% de share, superando en +0,5 puntos a 'Sálvame' de Telecinco en franja de coincidencia (18,1%). La serie lidera entre el público mayor de 45 años.



LASEXTA ANOTA UN 8,3% SHARE EN PRIME TIME

Por su parte, laSexta gana a Cuatro en el día, con un 6,4% de audiencia frente al 5,9% de la cadena de Mediaset (+0,5 puntos de diferencia). Este liderazgo es aún mayor en la franja del prime time, donde laSexta registra un 8,3% de cuota, +1,9 puntos que Cuatro en esa misma franja (6,4%).



'El Intermedio' fue la emisión más vista de la cadena, con más de 2,1 millones de espectadores y el 11,3% de share. El programa que presenta el Gran Wyoming fue líder entre los espectadores de 45 a 64 años y en el País Vasco (16%).



Después, 'Encarcelados' viajó a El Salvador. El programa fue visto por más de 1,6 millones y el 8,2% de share, +2,8 puntos de diferencia frente a la oferta de Cuatro (5,4%) en franja de coincidencia.



Por la mañana, 'Al rojo vivo' fue visto por más de 620.000 espectadores, anotando un 11,5% de share. laSexta Noticias 14H se mantiene en 1,4 millones de espectadores (13,5%).