Boing sube 3 décimas en los últimos nueve meses

Tras el lanzamiento de Nitro, Mediaset España arrancó las emisiones de Boing el 1 de septiembre del pasado año. La nueva cadena, dirigida al target infantil y juvenil, comenzó su andadura con una programación compuesta por los productos más destacables de la factoría Turner. En sus primeras semanas la cadena decidió apostar por un bucle de programación lo que, sin duda, generó un buen número de críticas.



Desde septiembre hasta el pasado mes de mayo, Boing ha crecido un total de 3 décimas. El canal infantil y juvenil mantiene una ligera tendencia al alza, que se verá acrecentada desde este mismo mes de junio con la llegada de las vacaciones escolares. La cadena obtuvo un 0,6% en septiembre; un 0,7% en octubre; un 0,6% en noviembre; un 0,8% en diciembre; un 0,7% en enero; un 0,8% en febrero; un 0,9% en marzo; un 1% en abril; y un 0,9% en mayo.



Tal y como puede apreciarse en su evolución mensual, Boing ha visto incrementada su audiencia coincidiendo con las vacaciones escolares. En Navidad, la cadena subió 2 décimas con respecto al mes anterior y en Semana Santa batió su récord histórico tras alcanzar el 1% de media. A falta de datos oficiales, Boing alcanzará un nuevo máximo al finalizar este mes de junio.



En la actualidad, la TDT en abierto cuenta con tres canales dirigidos especialmente al público infantil y juvenil: Clan (3,2%), Disney Channel (1,4%) y Boing (0,9%). La cadena de Mediaset España se mantiene a 2,3 puntos de distancia de la primera cadena y 5 décimas de la segunda. La apuesta por producciones de estreno y la incorporación a su parrilla de espacios de producción propia han logrado, en parte, aumentar el interés de los espectadores por su oferta.



BOING PINCHA EN SU APUESTA POR EL PRIME TIME

El canal infantil y juvenil de Mediaset España ha reforzado en los últimos meses su apuesta por integrar series familiares de imagen real dentro de su parrilla animada. El resultado hasta la fecha no está siendo el esperado. Boing ha pretendido seguir el esquema de otras cadenas como Neox y Factoría de Ficción (FDF), sin embargo, los espectadores no terminan de respaldar esta maniobra.



'Malcolm', 'Even Stevens', 'Alf', 'Sensación de vivir', 'Viviendo con Derek' o 'Doctor Who' son algunas de las producciones que Boing viene ofreciendo en la franja de prime time. Curiosamente las ficciones logran un mayor seguimiento en cualquier otra franja del día antes que en el horario estelar.



Tal y como puede apreciase en la tabla superior, en sus nueve meses de emisión, Boing no ha logrado nunca que la media de su prime time se coloque por delante de la media del canal. Sus mejores registros, en este sentido, los ha marcado precisamente en los últimos dos meses (abril y mayo) con un share del 0,7%. Tampoco la oferta del late night ha logrado conectar con los espectadores.



La madrugada y la mañana son, en cambio, las franjas más rentables de Boing. Como en el resto de canales infantiles, la cadena de Mediaset España obtiene sus mejores registros a primera hora del día, franja en la que los pequeños de la casa están preparándose para ir al colegio.



LAS EMISIONES MÁS VISTAS

La emisión más vista en la historia de Boing corresponde a la serie de animación 'Ben 10: Alien Force'. El capítulo ofrecido el 6 de diciembre de 2010 logró seducir a 610.000 espectadores, lo que se tradujo en una cuota de pantalla del 3,6%. Boing ostenta el récord de la emisión más vista entre los canales Nitro, Marca TV y MTV.



Son muchas las producciones que Boing ofrece a lo largo de toda su parrilla, por lo tanto, el número de series –sobre todo animadas- que logran superar la media de la cadena es elevado. Destacan los especiales 'Ben 10 Poder absoluto' (1,7%), así como la recién estrenada 'Doraemon Gato Cósmico'. Con tan solo 64 emisiones, la serie más longeva de la historia del anime ha logrado colocarse como una de las ofertas más eficaces de Boing. La serie acumula un 1,4% con 130.000 espectadores.



Algo más abajo, pero por encima del 1% de media, se encuentran las series 'Ben 10: Ultimate Alien' (1,3%), 'One Piece' (1,2%) y, por supuesto, 'Bola de Dragón Z' (1,1%). Precisamente en mayo, las 5 emisiones más vistas del canal correspondieron a la serie protagonizada por Goku. La ficción de los estudios Toei Animation rozó en mayo los 300 mil seguidores (291.000) con un gran 2,2% de media.