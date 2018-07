'Behind the Candelabra', el telefilm más visto de la HBO en la última década

Según informa el portal The Hollywood Reporter, el pasado domingo 'Behind the Candelabra' captó a 2,4 millones de espectadores, la mejor audiencia de una TV movie de la HBO desde que en 2004 'Something the Lord Made' atrajera a 2,6 millones.



Además el 'biopic' ha acumulado 3,5 millones de espectadores con una segunda emisión a lo largo de la noche. Estos datos suponen un gran éxito para la HBO si tenemos en cuenta que el telefilm vio la luz la víspera del Memorial Day -día que recuerda a los soldados caídos en combate-, una noche que suele registrar descensos en la audiencia televisiva.



Con estas buenas audiencias 'Behind the Candelabra' se sitúa por delante de 'Game Change', la tv movie ganadora de tres Globos de Oro que este verano alcanzó los 2,1 millones de espectadores para la HBO.



'Behind the Candelabra' es un biopic que relata la relación del músico Liberace con su amante Scott Thorsen, a quienes dan vida Michael Douglas y Matt Damon respectivamente.



El telefilm también cuenta entre sus filas con otros actores tan conocidos como Rob Lowe, quien encarna al cirujano plástico del artista, el doctor Startz.



Dirigida por Steven Soderbergh ('Traffic'), 'Behind the Candelabra' vio la luz por primera vez el pasado 21 de mayo en el Festival de Cannes, donde recibió muy buenas críticas.