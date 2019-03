Atresmedia TV, grupo líder absoluto de audiencia con su mejor resultado en más de 3 años (noviembre 2015): 28,4%

Atresmedia Televisión arranca 2019 como líder absoluto de audiencia. En enero, y pese a contar con un canal menos que su competidor, es el grupo más visto de la televisión, por primera vez desde octubre de 2017, con su mejor dato en más de 3 años, noviembre de 2015: un 28,4%. Este resultado le sitúa en la mayor distancia con Mediaset (27,5%) desde octubre de 2017 (+0,9 puntos). Atresmedia TV conquista también el Prime Time (28,6%) y es líder absoluta en Target Comercial, tanto en total día, un 30% (por primera vez desde octubre de 2017) como del Prime Time (31,2%). También es el grupo líder de la Sobremesa (30,1%) y la Tarde (29%).

Antena 3 contribuye significativamente al ascenso del grupo al firmar también su mejor mes desde noviembre de 2015, un 13,8% y convertirse en la cadena que más sube de toda la televisión, +1,2 puntos respecto a diciembre. Conquista en enero el liderazgo absoluto en Prime Time (14,6%) con su mejor registro desde mayo de 2016, por delante de su principal competidor con la mayor distancia desde febrero de 2017 (+0,3 puntos). En la franja estelar, gana también el Target Comercial, el más demandado por los anunciantes, con un 15,9% (también mejor desde mayo de 2016) con +2,5 puntos de ventaja sobre su competidor (13,4%). También es la cadena líder absoluta de la Sobremesa con un 14,8% de cuota y colidera los fines de semana (11,7%).

Asimismo, Antena 3 es la televisión preferida por el público masculino (12,8%), los Jóvenes (13%), los espectadores de 25 a 34 años (12,9%), de 45 a 54 años (14,4%) y de 55 a 64 años (15%). Por ámbitos, lidera en Valencia (14,9%), Castilla-La Mancha (17,2%), Aragón (15,1%), Baleares (14,7%) y Castilla y León (16%).

En enero, Antena 3 logra los informativos más vistos, líderes absolutos por séptimos mes consecutivo con su mejor dato en casi 10 años, un 16,7%, los programas de entretenimiento más vistos, con la irrupción de 'La Voz' y el mejor mes de la temporada para 'El Hormiguero 3.0', además del liderazgo de 'Tu cara me suena' los viernes, y también las series de ficción más vistas, tanto de factura nacional -'Matadero'-, como internacional -'Manifest'-, como en emisión diaria –'Amar es para siempre' y 'El secreto de Puente Viejo'.

Subida también para laSexta (+0,3 vs dic 18), que lidera con 7,3% sobre su competidor con la segunda mayor distancia de la historia, frente al peor dato mensual que registra su rival directo (5%) desde enero 2006 (tercer mes de vida del canal). También supera a Cuatro en Prime Time (6,8% vs 5,6%) y le gana en Target Comercial (7,6% vs 6,1%) con la mejor distancia desde octubre de 2017. También lidera el Target Comercial en Prime Time sobre su competidor (7,1% vs 6,8%).

Un mes más, vuelve a sobresalir laSextaNoticias entre los contenidos más seguidos de la cadena, con fuerte crecimiento hasta su mejor dato desde nov-17 y 79 meses consecutivos de liderazgo sobre su rival (desde julio de 2012) y todas sus ediciones por encima del millón de seguidores y líderes sobre las de su competidor. Además, 'Al rojo vivo' es el programa más competitivo de la cadena, 'Más vale tarde' crece hasta su segundo mejor mes histórico y 'Arusitys' bate su máximo mensual histórico.

En cuanto a la audiencia en diferido, Atresmedia y Antena 3 son, respectivamente, el grupo y la cadena más vistos en diferido con sus mejores datos desde marzo de 2018. Las doce emisiones más vistas a través de este consumo son de Antena 3, que tiene las series, el programa y cine más visto en diferido.

El entretenimiento más visto

Mes sobresaliente para Antena 3 en el entretenimiento, con las ofertas más vistas de la televisión en España y protagonistas del ascenso de la cadena hasta conquistar de forma absoluta el Prime Time.

Enero de 2019 ha sido el mes de la bienvenida de 'La Voz', el formato líder que suena con fuerza en Antena 3 y llega como el estreno más visto de un programa de los últimos 3 años y medio (sept. 2015) con 4 millones de espectadores y el 25%, y convierte también en el mejor estreno absoluto de la temporada tanto en cuota como en miles.

Líder absoluto durante sus ocho noches en la cadena, 'La Voz' es el programa más visto de la televisión con una media de más de 3,2 millones de espectadores y el 21,1% de cuota, lo que supone una distancia sobre su rival de +5 puntos.

Además, el talent de Antena 3 cuenta con gran movimiento en redes sociales y es uno de los programas con más audiencia social del mes con unos 113.000 comentarios generados en su tiempo de emisión en el mes.

Los viernes, 'Tu cara me suena', continúa líder absoluto y, con enero, logra una media en la actual temporada del 20% y cerca de 2,6 millones de espectadores, a una destacada ventaja de +7,4 puntos de la oferta de su directo competidor. Es lo más comentado de la noche de los viernes: con más de 16.600 comentarios de media por emisión y unos 62.000 durante el mes.

A diario, 'El Hormiguero 3.0' es el programa más visto y líder absoluto de su franja con su máximo de temporada en enero tanto en cuota como en miles: casi 3 millones de espectadores y el 15,8% de la audiencia siguen a diario el programa de Pablo Motos. La distancia con su competidor sigue siendo rotunda con cerca de +4,6 puntos de ventaja. Este mes bate, además, su récord diario de la temporada con la visita del doctor Pedro Cavadas con 3.429.000 espectadores y el 18,2%, un día más líder absoluto.

También gran mes para los concursos de la cadena. Por sexto mes consecutivo, '¡Boom!' es líder absoluto con un 17,4% y 2.472.000 espectadores. Este mes, el espacio de Juanra Bonet logra su emisión más vista de su historia con 2.878.000 espectadores, el pasado 28 de enero.

Antes, '¡Ahora Caigo!' crece en seguidores hasta cosechar una media de casi 1,8 millones de espectadores. El concurso de Arturo Valls registra una cuota en enero del 15,5%.

Por su parte, 'La ruleta de la suerte' continúa su liderazgo absoluto en enero con más de 1,6 millones de espectadores, su mes más visto de la temporada, y el 16,1%, +0,5 puntos que el mes pasado. El espacio de Jorge Fernández continúa con su gran ventaja sobre su rival y este mes la diferencia es de casi +4 puntos en coincidencia.

En la mañana, 'Karlos Arguiñano en tu cocina' experimenta un gran crecimiento (+1,2 puntos vs. diciembre) y logra una media del 13,8% y más de 940.000 espectadores, su máximo de la temporada.

Previamente, 'Espejo público' crece (+1,6 puntos vs diciembre) y consigue en enero su mejor mes de la temporada: un 16,9% de cuota y cerca de medio millón de seguidores.

En el capítulo de ficción, 'Matadero' es la serie más vista de la televisión en enero con más de 2,3 millones de espectadores y el 15,6% de media, líder absoluta de su franja de emisión y mejor estreno de ficción de la temporada con más de 3,3 millones de espectadores (21,6%).

'Manifest' es la serie extranjera más vista de la televisión en enero con una media de casi 2 millones de espectadores y el estreno de una ficción extranjera más visto de los últimos tres años y medio con 2.674.000 espectadores (17,7%).

'Amar es para siempre' (1.471.000 espectadores y 12,6%) y ‘El secreto de Puente Viejo’ (1.453.000 y 13,5%) mantienen un mes más su fidelidad y continúan como las series diarias más vistas.

Los fines de semana, Multicine permanece incombustible como líder tanto en su media global (1.745.000 espectadores y el 13,1%) como en la primera (1.966.000 espectadores y 15%) y segunda (1.822.000 seguidores y 13,9%) sesión.

laSexta, líder sobre Cuatro con la segunda mayor ventaja histórica

laSexta arranca el año en crecimiento hasta el 7,3%, +0,3 puntos vs. diciembre, frente a la significativa caída de su rival (5%, -0,5 puntos) sobre el que lidera de nuevo con la segunda mayor distancia de la historia, +2,3 puntos. También gana a su competidor en Prime Time (6,8% vs 5,6%), así como en la Mañana (8,5% vs. 4,6%), con una ventaja de +3,8 puntos, la Sobremesa (8,1% vs. 4,8%) y la Tarde (7,7% vs. 4%). En Target Comercial, también lidera de forma absoluta sobre su máximo competidor, tanto en total día (7,6% vs 6,1%) con la mejor distancia desde octubre de 2017, como en Prime Time (7,1% vs 6,8%).

laSexta Noticias (11%) experimenta en enero un fuerte crecimiento que le hace alcanzar su mejor dato desde noviembre de 2017, con todas sus ediciones por delante del millón de espectadores. Suma 79 meses por encima de la oferta de su competidor (desde jul-12), con todos sus informativos líderes sobre los de su rival, al que casi duplica en el dato global (5,8%).

laSexta Noticias 14H (15%) logra su segundo mejor mes histórico. Es el segundo informativo más competitivo de la sobremesa por delante de Informativos Telecinco (14,6%) y del Telediario (14,1%), además del más visto de la cadena con más de 1,5 millones de espectadores de media en enero. El informativo de Helena Resano suma 79 meses (desde jul-12) por encima de Noticias Cuatro (6,2%), al que duplica.

laSexta Noticias 20H (10%), también de lunes a viernes, destaca con más de 1,3 millones de espectadores y también aventaja a su inmediato competidor (+6,3 puntos), al que supera desde junio-2009. La edición de Cristina Saavedra consigue su mejor mes desde marzo-18.

laSexta Noticias Fin de Semana, de la mano de Cristina Villanueva, sube en la comparativa interanual con sus dos ediciones, de nuevo muy por delante de las de su competidor. También ambas por encima del millón de espectadores, la primera edición registra 1.069.000 seguidores y el 11% de cuota y la segunda 1.100.000 espectadores, con un 7,9% de share.

'Al rojo vivo' es el programa más competitivo de la cadena con un 15,2% de cuota. El espacio conducido por Antonio G. Ferreras logra un gran crecimiento en la comparativa interanual (+3,2 puntos), con una media de más de 930.000 seguidores en el mes en el que ha cumplido, además, 2.000 programas como referencia del periodismo en televisión.

Sobresaliente mes para 'Más vale tarde', que crece hasta su segundo mejor mes histórico con una media del 9,2% de cuota, +0,9 puntos en relación al mes pasado, y supera el millón de seguidores de media cada tarde, con Mamen Mendizábal.

En el terreno deportivo, 'Jugones' se impone definitivamente con la mayor distancia histórica (+1,5 puntos) sobre su directo competidor, que se sitúa en mínimos históricos. Así, el programa conducido por Josep Pedrerol consigue 770.000 espectadores y un 6,1% de media en enero, frente a los 573.000 seguidores y el 4,6% de su rival.

laSexta Deportes 2, con Carlota Reig, también supera a la oferta de su competidor con una media de más de 800.000 espectadores.

En la Sobremesa, 'Zapeando' sigue fuerte y con su fidelidad intacta al registrar un 7,2% de cuota y cerca de 900.000 espectadores. El programa capitaneado por Frank Blanco continúa con su holgada ventaja sobre la oferta de Cuatro (+4,1 puntos de diferencia).

El programa más madrugador de la cadena, 'Arusitys', supera sus marcas un mes más hasta el 8,8% (+0,8 puntos respecto al mes anterior) y sigue reportando un gran crecimiento a laSexta en su emisión. Tanto es así que el espacio conducido por Alfonso Arús suma +4 puntos al dato que laSexta hacía en la misma franja la temporada pasada con grandes datos en Target Comercial (10%) y entre todos los espectadores menores de 54 años, donde es tercera opción absoluta de la televisión, al igual que en Cataluña, Madrid, Valencia, Castilla-La Mancha, Canarias y Aragón.

De las ofertas de prime time, 'El Intermedio', es el programa más visto de la cadena con una media de cerca de 1,7 millones de espectadores (8,9%) y una ventaja de cerca de 3 puntos respecto a la oferta de Cuatro.

Los sábados, 'laSexta Noche' continúa como el debate de referencia de la actualidad con un destacado crecimiento de casi un punto hasta el 8,6% y cerca de un millón de espectadores y máximo de temporada con la edición en la que entrevistó a Iñigo Errejón (). El programa presentado por Iñaki López y Andrea Ropero sigue colocándose entre lo más comentado en Twitter los sábados con unos 105.000 comentarios en enero. También en el horario estelar de los domingos, 'El Objetivo de Ana Pastor' supera el millón de seguidores de media en enero.

Los jueves, regresa '¿Dónde estabas entonces?' con un seguimiento en sus cuatro ediciones de enero de un 7,6% y cerca de 1,2 millones de espectadores, destacando su gala especial de estreno con un 9,2%.

Los viernes, crecen los seguidores de 'laSexta Columna' hasta más de 1,3 millones de espectadores (7,6%) y 'Equipo de investigación' mantiene una fidelidad de más de un millón de espectadores (6,3% de la audiencia).

En el horario estelar de los miércoles 'Carretera y manta' registra más de 860.000 espectadores de media (6,4%) y, en las tardes de los domingos, 'Liarla Pardo', se afianza con un 7,1% y más de un millón de espectadores, resultado con el que dobla el resultado de la cadena en esa franja respecto al mismo periodo del año anterior.

'Los Simpson', 'El Chiringuito' y todas las novelas turcas de Nova, líderes temáticos

Neox (2,4%) es la temática líder en Jóvenes (18-35 años) con un 5,7% y en el Target Comercial, tanto en total día (3,2%) como Prime Time (2,9%). Entre sus emisiones, este mes destacan 'Los Simpson' de sobremesa, que son líderes de su franja temática, tanto de lunes a viernes (3,4% y 287.000) como los fines de semana (3,3% y 336.000). Logran también la emisión de animación más vista con 632.000 espectadores y un 5,7% de cuota.

Nova (2,1%) vuelve a ser, un mes más, la cadena femenina líder y ya suma 17 meses consecutivos en esta posición (frente al peor mes de su competidor desde el apagón, en abril de 2014) y es líder también en el Target Comercial. Es la temática líder del Prime Time en días laborables (2,5%) y vuelve a arrasar con el éxito de sus novelas turcas, las más vistas: este mes 'Sila' es la más vista y líder temática en su mejor mes (588.000 espectadores y 3,2%). Le siguen 'Ezel' (387.000 espectadores y 2,5%) y el último estreno del género, 'Medcezir' (308.000 espectadores y 2,2%), igualmente líderes de su franja en la TDT.

En enero, Nova ha vivido también el final de 'El zorro: la espada y la rosa', que se convirtió el pasado 30 de enero en la novela más vista de la tarde y también líder temática con 468.000 espectadores y el 3,8%.

Nova también destaca este mes como la cadena femenina líder del Target Comercial (2,1%), superando a sus competidoras.

Mega (1,5%) es la temática masculina líder en su segmento. Un mes más, sobresale entre sus contenidos 'El Chiringuito de Jugones', capitaneado por Josep Pedrerol, que es líder temático con 213.000 espectadores y un 4,1% y auténtico fenómeno cada día en Twitter: vuelve a confirmarse como el programa propio de una temática con más audiencia social: más de 195.000 tuits durante el mes.

Este mes, llega a la cadena de Atresmedia TV su primer programa de producción propia, 'Crímenes que cambiaron la historia' y lo hace con un 1,6% y cerca de 280.000 espectadores en su estreno.

Atreseries (1,3%) suma un nuevo liderazgo entre las nuevas cadenas de TDT, que mantiene desde su nacimiento en 2015, logrando, además, su mejor mes de enero.