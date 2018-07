Atresmedia TV cierra temporada (27,6%) como el grupo que más crece (+1,2 puntos) y líder del Target Comercial en Prime Time (32,6%)

Atresmedia Televisión cierra la temporada televisiva 2015/2016 con un balance en positivo. Así, es el grupo que experimenta el mayor crecimiento respecto al curso pasado, +1,2 puntos, hasta el 27,6% de cuota de pantalla (frente al descenso de -0,8 puntos que registra su rival). En Prime Time, la subida es de +1,6 puntos hasta el 28,6% de share (mientras que Mediaset cede -0,4 puntos en la franja estelar). En este horario, el de máxima audiencia y más demandado por los anunciantes, Atresmedia TV lidera el Target Comercial con un 32,6% de cuota frente al 30,1% de su competidor.



Una temporada más, Antena 3 y laSexta, principales cadenas de Atresmedia TV, repiten su fórmula de éxito y se hacen con el reinado del Prime Time al sumar un 22,2% de cuota, lo que supone una distancia de +0,5 puntos respecto a los canales principales de su competidor.



Antena 3, que finaliza el curso con un 13,3% de share, contribuye a fortalecer ese reinado al convertirse en la cadena que más crece en Prime Time esta temporada, casi 1 punto (+0,9) hasta el 13,9%, su mejor registro desde el curso 2008/2009. En Target Comercial marca un 13,7%, dato que asciende al 15,4% en Prime Time, donde es líder imbatible (frente al 14,2% de Telecinco).



En el curso que acaba de concluir, es la televisión líder de la Mañana, tanto a diario (15,8%), como de lunes a domingo (13,6%) y los fines de semana (8,8%). También es la más seguida los fines de semana, con un 12,6% de cuota, donde lidera, además de la Mañana, la Sobremesa (13%) y la Tarde (14,6%).



laSexta (7,4%), por su parte, logra la segunda mejor temporada de su historia. En Prime Time, también logra su segundo mejor registro, un 8,3%. Un resultado con el que consolida su posición como tercera cadena privada, ya que vuelve a liderar sobre su competidor (6,8%) por tercera temporada consecutiva y lo hace, además, con la mayor distancia de su historia, +0,6 puntos. En Prime Time, amplía esa distancia a +2,3 puntos: 8,3% de laSexta frente al 6% de Cuatro. También en Target Comercial se impone a su rival con una ventaja de +0,7 puntos: 8,5% vs 7,8%.



En junio, sube +0,4 puntos respecto a mayo y continúa su liderazgo sobre Cuatro. Lidera también en Prime Time (8,2% vs 6%) y en Target comercial, tanto en el total día (8,4% vs 8%) como en la franja estelar (9,6% vs 7,6%).



Atresmedia TV, referencia informativa líder del curso

Esta temporada, Atresmedia Televisión refuerza su posición como el grupo de referencia para seguir las grandes citas informativas. Desde las Elecciones Catalanas del 27 de septiembre, hasta las últimas Elecciones Generales del 26J, pasando por los debates de la Academia seguidos en las principales cadenas del grupo y, mención especial, para el '7d: el debate decisivo', organizado por Atresmedia TV en lo que supuso, no solo un hito televisivo informativo sin precedentes, que marcará un antes y un después en la forma de hacer debates en televisión, también un acontecimiento único en audiencias al convertirse en el debate electoral más visto en un grupo desde 2008 con un 48,2% de cuota y 9.233.000 espectadores.



Coberturas informativas que el grupo ha reforzado con otras emisiones inéditas como el citado 7d: el debate decisivo, los debates de Salvados entre Albert Rivera y Pablo Iglesias, el debate protagonizado por políticas el 9J en Antena 3 o el debate económico de El Objetivo.



Citas informativas que se suman al debate entre candidatos a las elecciones catalanas moderado por Ana Pastor o a las entregas de ‘La calle pregunta’ y ‘La familia pregunta’ dentro de laSexta Noche.



Líderes absolutos en emisión en diferido

En cuanto a la audiencia en diferido, Antena 3 cierra la temporada como la cadena más vista en este consumo con un 15%. Ha sido igualmente la más vista en diferido desde el comienzo de esta medición en febrero de 2015.



Antena 3 tiene gran protagonismo también en el ranking de las emisiones más vistas en diferido. El capítulo de ‘Allí Abajo’ del 29 de marzo es lo más visto en diferido de la cadena en temporada con 431.000 espectadores.



‘El secreto de Puente Viejo’ monopoliza lo más visto en diferido del day time. El capítulo más seguido hasta 7 días después de su emisión lineal fue el del 17 de marzo con 178.000 espectadores, lo que suma un 11% de audiencia a su emisión lineal.



De las temáticas, NOVA registra la mayor cuota de audiencia en diferido: un 2,9% de media en temporada y se convierte, asimismo, en el canal temático de mayor consumo en diferido todos los meses desde que hay datos.



Finalmente, Atresmedia TV es el grupo más visto en este consumo. Al igual que Antena 3, lo ha sido todos los meses desde que hay datos, por lo que cierra la temporada con un 24,1% de audiencia en diferido (frente al 17,2% de Mediaset).



Antena 3, líder de la Mañana y la que más sube en Prime Time

Antena 3 concluye la temporada con un 13,3% y es la cadena generalista que más sube en Prime Time, +0,9 puntos hasta el 13,9%. Es líder absoluta de la Mañana, con un 13,6% de lunes a domingo y hasta un 15,8% en la franja a diario.



Este liderazgo se debe a sus programas insignia, el magacín de actualidad ‘Espejo Público’, que promedia un 16,6% de cuota y 474.000 espectadores en temporada; el programa ‘Karlos Arguiñano en tu cocina’, que crece hasta el 15,5% y 607.000 espectadores y el concurso ‘La Ruleta de la suerte’, el rey imbatible una temporada más con una media este curso de un 16,8% de cuota y más de un millón de seguidores.



La Champions otorga a la cadena la emisión más vista de la temporada con los penaltis entre el Real Madrid y el Atlético, con 11.642.000 espectadores (62,3%). La Champions League culmina su edición 2015/2016 con excelentes datos en Antena 3: la media de la competición sin contar los Playoffs es de 34,1% y 6.354.000 espectadores, lo que suponen +3,5 puntos que la anterior edición.



El dato de la final completa (partido con prórroga y penaltis) alcanza el 57,9% de share y 9.912.000 espectadores, líder en todos los targets y ámbitos. La final le dio a Antena 3 su mejor día (26,7%) en 7 años, es decir, desde el 27 de mayo de 2009 (día de la final de la Champions de 2009 entre el Barcelona y el Manchester United). En Prime Time, la cadena batió su récord histórico diario con un 54,8% de cuota.



Además, también fue máximo diario del grupo Atresmedia tanto en Total Día (38,1%) como en Prime Time (62,1%).

La final de la Champions se convierte en el evento deportivo con más repercusión en Twitter en España desde que hay datos: con casi 1,2 millones de comentarios (1.199.319). 274.365 autores únicos comentaron el partido.



A este ascenso en la franja estelar también contribuye de forma determinante ‘El Hormiguero 3.0’. La temporada deja al programa producido por 7yAcción para Antena 3 los mejores datos de su historia con una media de 2,9 millones de espectadores (2.887.000) y el 15,4% de cuota, líder absoluto del access prime time, por segunda temporada consecutiva.

Además, las emisiones más vistas del programa en su historia han sido durante esta temporada, en un ranking encabezado por Bertín Osborne, cuando el pasado 16 de noviembre, el espacio superó, por primera vez, la barrera de los 4 millones de espectadores (4.172.000). La segunda emisión histórica más vista la protagoniza Jorge Lorenzo, con 3.880.000 espectadores, el pasado 23 de noviembre de 2015.



Asimismo, ‘El Hormiguero 3.0’ ha registrado en esta temporada los programas con mayor cuota de pantalla: el share más alto lo ostenta Pablo Iglesias, con un 21,7% (3 de noviembre de 2015), seguido de Alejandro Sanz, con un 20,5% (31 de agosto de 2015) y de Bertín Osborne, con un 20,4% (16 de noviembre de 2015).



Y, para cerrar su histórico balance de audiencias, esta temporada el programa se ha convertido en el rey del ‘minuto de oro’, aglutinando el 47% de los minutos más vistos en televisión de los días que se ha emitido (exceptuando emisiones deportivas).



Continuando con el entretenimiento en estado puro, ‘Tu cara me suena’ convierte su cuarta temporada en la más competitiva de su historia con un 22,3% y 3.220.000 espectadores, líder absoluta con un ascenso de +2,4 puntos respecto a su anterior entrega. Un récord especialmente significativo porque este curso el espacio estrenó también nuevo día de emisión y, por primera vez, se emitió en viernes convirtiéndose en el rey de las audiencias de la jornada.



‘Top chef’, con una media del 14,1% y 2.134.000 espectadores y ‘Casados a primera vista’, líder de su franja con una media de 14,7% y 2.472.000 espectadores, completan el capítulo de entretenimiento.



La ficción, puntal de la franja estelar y la tarde

Antena 3, a través de su sello Series Atresmedia, vuelve a sobresalir esta temporada en el terreno de la ficción. La cadena copa el top 10 de la ficción nacional con 6 de sus ofertas entre lo más visto.



El estreno esta temporada de ‘Mar de Plástico’ es la serie con más espectadores de la cadena y líder absoluta de su franja con más de 3,7 millones de espectadores y el 21,4% de cuota, seguida de ‘Allí Abajo’, con una media en el curso de cerca de 3,2 millones de seguidores y el 18,2% de cuota.



Esta temporada, la cadena ha emitido con éxito la tercera temporada de ‘Velvet’, que lidera su franja con más de 3,1 millones de espectadores y el 18,2% de cuota.



La cadena suma otro título con ‘La Embajada’, que promedia en lo que lleva de temporada más de 2,8 millones de seguidores y el 16,5%, mientras que ‘Bajo Sospecha’ se despidió asimismo con 2,8 millones de espectadores y el 15,8% de cuota. ‘Buscando el Norte’ entra también en el top 10 de las series más vistas de la temporada con una media de más de 2,7 millones de espectadores y el 15,2%.



Por su parte, ‘Vis a Vis’ vive su temporada definitiva ante el aplauso del público y el reconocimiento de la crítica. La serie, con una media de más de 2,4 millones de espectadores y el 14,1% de cuota, se despidió con récord de temporada al alcanzar el 16,4% de cuota y más de 2,6 millones de espectadores.



Sus apuestas vespertinas, ‘El Secreto de Puente Viejo’ (con una media de 1.768.000 y 17,3%) y ‘Amar Es Para Siempre’ (1.573.000 y 13,6% de media) se mantienen una temporada más como las ficciones líderes de la Sobremesa y la Tarde.



Los concursos de la Tarde destacan esta temporada por varios hitos: ‘¡Ahora caigo!’ crece respecto a su temporada en casi medio punto y en +35.000 espectadores hasta promediar un 15,1% de cuota y más de 1,5 millones de espectadores y ‘¡Boom!’ entrega el mayor premio en la historia de la televisión este junio ante su máximo histórico de audiencia, logrado el pasado 8 de junio cuando superó la barrera del 20%, un 20,3%. El programa que conduce Juanra Bonet cierra el curso con un 12,8% y 1.539.000 espectadores. Destaca su último mes de temporada, junio, que logra ser su mes más competitivo de su historia con un 14,3% y 1.411.000 espectadores.



Del liderazgo del fin de semana, donde Antena 3 se hace también con las franjas de Mañana, Sobremesa y Tarde, vuelve a mostrarse invencible una temporada más la oferta de Multicine, líder absoluta con una media de 14,2% y 1.776.000 espectadores.



En el prime time, El Peliculón sigue copando el ranking de las películas más vistas esta temporada con una media de 14,7% de cuota y 2.388.000 espectadores.

‘Los juegos del hambre: Sinsajo parte 1’ es la emisión más vista del contenedor de cine con más de 3,7 millones de espectadores (20,6%).



Antena 3 Noticias, referencia informativa una temporada más

ANTENA 3 NOTICIAS 1 Fin de semana es el informativo más visto de las sobremesas de sábado y domingo al acumular una media en temporada de 1.790.000 espectadores. La edición, conducida por Matías Prats y Mónica Carrillo, es líder de su franja con un 14,5%. Además, esta edición de sobremesa es la mejor edición de los servicios informativos de la cadena. Por su parte, ANTENA 3 NOTICIAS 2 Fin de semana, obtiene una media del 11,6% de cuota de pantalla y 1.741.000 seguidores.



ANTENA 3 NOTICIAS 2 L-V, con Álvaro Zancajo y Sandra Golpe, cierra la temporada como la de mayor audiencia desde la de 2009-2010. Registra una media de más de 1,7 millones de espectadores (1.756.000) y el 11,9% de cuota de pantalla. Por su parte, ANTENA 3 NOTICIAS 1 L-V, conducido por Vicente Vallés y Lourdes Maldonado, registra una media del 13,8% de cuota de pantalla e informa a una media de 1.748.000 espectadores.



laSexta, tres temporadas líder sobre su rival y a más distancia

laSexta, por su parte, refuerza su posición como tercera cadena privada más seguida en España. Por tercera temporada consecutiva, supera a su rival con la mayor distancia producida entre ambas: 7,4% vs 6,8%. La ventaja entre ambas es aún más destacada en Prime Time: 8,3% de laSexta vs 6% (+2,3 puntos), horario estelar donde la cadena de Atresmedia TV vuelve a conseguir su mejor franja. Además, en Target Comercial, laSexta (8,5%) también lidera sobre Cuatro (7,8%).



Esta temporada se reafirma como la cadena de referencia líder para seguir

En la Mañana a diario, 'Al Rojo Vivo', presentado por Antonio G. Ferreras, cierra su quinta temporada con crecimiento (+0,9 puntos) y sus mejores datos de la historia: un 12,6% y 761.000 espectadores, líder frente a su competidor “Las Mañanas de Cuatro” (11,4% y 689.000 seguidores).



'Más Vale Tarde' promedia el curso un 7,5% y más de 750.000 espectadores con Mamen Mendizábal y es la actualidad más vista de las tardes. Antes, Zapeando bate su récord de temporada con el mejor registro de su historia, un 7,3%, y más de 890.000 espectadores de la mano de Frank Blanco. El 23 de noviembre logra su mejor dato histórico: 9,4% y 1.196.000 espectadores .



En cuanto al espacio deportivo diario, laSexta Noticias Jugones, con Josep Pedrerol, cierra su mejor temporada con un 5,5% de cuota y 689.000 espectadores.



'El Intermedio' es lo más visto de la cadena a diario, con una media en el curso de 2,2 millones de espectadores y el 11,8% de la mano de El Gran Wyoming y Sandra Sabatés.



De los programas semanales, 'Salvados' vuelve a ser el más seguido de la cadena con su mejor temporada histórica, 14,8%, y más de 2,9 millones de espectadores (2.905.000), en un curso en el que ha vivido su emisión histórica más vista con ‘Albert y Pablo: cara a cara’ (5.214.000 espectadores y 25,2%) del pasado 18 de octubre.



'laSexta Noche' prosigue como la referencia de la actualidad política e informativa del prime time del sábado una temporada más con cerca de 1,2 millones de espectadores (9,9%).



Equipo de investigación reúne en la temporada a más de 1,1 millones de espectadores (6,8%) y laSexta Columna promedia cerca de 1,3 millones de seguidores y el 7,9%.



El Objetivo de Ana Pastor se consolida una temporada más como el espacio de actualidad informativa para el prime time dominical con un 9,2% de cuota y más de 1,7 millones de espectadores en la temporada.



En el capítulo del entretenimiento, los programas más destacados de la cadena este curso han sido Pekín Express: la ruta de los elefantes con una media de cerca de 1,3 millones de espectadores y el 7,8%; Constructor a la fuga, una de las revelaciones de este apartado con más de 1,8 millones de seguidores y el 9,7%; y ‘El Jefe’, con un 9,5% de cuota y más de 1,7 millones de espectadores.



El Taquillazo (9,5% y 1.509.000) se sitúa por delante de la oferta de Cuatro (7%) en temporada y sitúa a Sherlock Holmes: Juego De Sombras (2.114.000 y 13,7%) emitida el 18 de enero, como el título más destacado de este contenedor.



La oferta informativa de laSexta Noticias vuelve a ser una temporada más clave en el seguimiento de la cadena. Mantiene este curso su mejor cuota histórica, con un 10,5% de cuota. La edición de las 14h L-V, presentada por Helena Resano, es el informativo más visto de la cadena. Crece (+0,5) hasta conseguir su mejor temporada de la historia: 13,8% y 1.423.000 seguidores. Por primera vez en su historia es líder de su franja de emisión es líder de su franja.



La edición de las 20h L-V, con Cristina Saavedra, iguala su mejor temporada histórica en cuota, un 10%, y cerca de 1,2 millones de espectadores. Las ediciones del fin de semana, de la mano de Cristina Villanueva, crecen hasta batir su mejor temporada histórica: la primera edición anota un 10% y más de 900.000 espectadores y la segunda un 7,4% y 945.000 seguidores.