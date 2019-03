Antena 3 logra en mayo con un 13% de cuota. La cadena lideró la franja de Sobremesa con un 12,7% de audiencia media. En mayo, Antena 3 vuelve a ser la cadena líder de los fines de semana con un 12,1% de share, imponiéndose en las franjas de Sobremesa (13,6%) y de Tarde (15,4%).



laSexta (7,6%) gana a Cuatro (7,3%) por noveno mes consecutivo. La cadena de Atresmedia TV encadena 32 meses de crecimiento respecto al mismo mes del año anterior y logra crecer en el mes (+0,2 puntos). laSexta alcanzó un 8,9% de share en prime time en mayo, creciendo casi un punto respecto a abril (8%) y a +2,3 puntos de Cuatro (6,6%) en ese horario.



Desde su fusión en el Grupo, la cadena no ha dejado de crecer y encadena ya 32 meses consecutivos de mejora respecto al mismo mes del año anterior: +0,3 puntos respecto a mayo de 2014.

Este mes, Atresmedia Televisión sobresale por su cobertura informativa dedicada a las Elecciones Autonómicas y Municipales del 24M. De esta forma, la oferta plural ofrecida por el grupo desde sus principales cadenas fue la opción líder de la televisión elegida por la audiencia con una media del 22,5% de share y más de 3,4 millones de espectadores (3.467.000) y llevó al grupo a liderar el Prime Time (22%) pese a contar con dos canales menos que su competidora.



Neox (2,5%) y Nova (2,5%) consolidan su audiencia en mayo y mantienen su dominio en las tardes de lunes a viernes como líder temático juvenil y como líder absoluto entre la oferta temática, respectivamente.



CRECIMIENTO DE LA MAÑANA DE ANTENA 3 Y LIDERAZGO DE LA SOBREMESA

Antena 3 cierra el mes con un 13% de cuota y lidera en la franja de Sobremesa (12,7%). En la franja matinal experimenta un notable crecimiento, +0,7 puntos de lunes a viernes (16,6%), gracias a sus programas emblema: 'Espejo Público' sube +1,4 puntos hasta el 18% y cerca de 470.000 espectadores, 'Karlos Arguiñano en tu cocina' registra una media de más de cerca de 580.000 seguidores y el 15,6% (+0,3 puntos vs abril) y 'La ruleta de la suerte', que sigue sin encontrar rival y encadena 55 meses consecutivos líder de su franja. En mayo marca su mejor mes en un año (desde mayo de 2014) al promediar un 18,3% de cuota y 1.073.000 espectadores.



Al liderazgo de la Sobremesa de Antena 3 contribuye significativamente Antena 3 Noticias 1, que vuelve a ser la edición informativa líder absotluta de la Sobremesa tanto de lunes a viernes (15,1%) como los fines de semana (14,3%).



De lunes a viernes, el informativo que conduce Vicente Vallés y Lourdes Maldonado es la opción líder de la Sobremesa con un 15,1% y más de 1,9 millones de seguidores (1.945.000), frente a 13,2% de Informativos Telecinco 15:00 horas y el 13,9% de la primera edición del Telediario.



Los sábados y domingo, con Matías Prats y Mónica Carrillo, es asimismo la edición líder absoluta de las sobremesas del fin de semana con un 14,3% de cuota y más de 1,6 millones de espectadores.



Por su parte, Antena 3 Noticias 2 de lunes a viernes, con Álvaro Zancajo y Sandra Golpe, registra una media de cerca de 1,5 millones de espectadores y el 11% de cuota.



LA FICCIÓN NACIONAL, LO MÁS VISTO

Series Atresmedia vuelve a protagonizar las audiencias del mes al situar sus títulos entre lo más visto de mayo.



'Allí Abajo' es lo más seguido de la cadena con su capítulo titulado "El órdago", que registró 4.342.000 espectadores y el 22,5% de cuota el pasado martes, día 19. Se consolida como la comedia más vista de la televisión con una media en el mes de casi 4,3 millones de seguidores y el 22,1% de share.



'Vis a Vis' confirma su excelente acogida y supera los 3,7 millones de espectadores y el 20,3% de cuota en mayo. Con su traslado al jueves, mantiene su audiencia y logra, además, mejorar +8,1 puntos la franja respecto al resultado medio de esa franja en el mes de mayo en jueves (9,8%).



'Sin Identidad' sigue como la ficción más vista de los miércoles con una media de más de 2,6 millones de espectadores y el 14,9% en la temporada.



En la franja vespertinas, los títulos de Series Atresmedia destacan a diario: 'Amar es para siempre' continúa los buenos resultados cosechados en los últimos meses y, con una media de 1.742.00 y 15,1%, logra en el mes de mayo su tercer mejor mes histórico, solo superado por el del pasado marzo y abril.



Después, ya en la Tarde, 'El Secreto de Puente Viejo' vuelve a ser la serie más vista de la franja con cerca de 1,8 millones de espectadores y un 18,2% de cuota.



Los concursos de la cadena también consolidan sus registros: 'Ahora Caigo' finaliza el mes con un 14,3% de cuota y más de 1,2 millones de seguidores y 'Boom' logra su tercer dato más competitivo de su historia con un 13,7% y 1.428.000 espectadores. En mayo reduce la distancia con su principal competidor a la menor desde que comenzó a emitirse.



En el access prime time, 'El Hormiguero' logra una media del 12,6% y más de 2,3 millones de espectadores. Destaca la visita de Esperanza Aguirre al espacio presentado por Pablo Motos el 4 de mayo, que se convierte en líder de su franja con un 15,7% de cuota y 3.051.00 espectadores, y la de Malena Alterio, Ernesto Alterio y Fernando Tejero el 11 de mayo, también como líder de su franja con un 15,1% y 2.694.000 espectadores. Es, además, el programa de televisión más seguido en Twitter: cerca de 1,8 millones seguidores.



Los lunes, llega 'Pekín Express' al horario estelar y lo hace con el mejor estreno del reality de aventuras en su historia: 2.630.000 espectadores y el 16,2% de la audiencia. Además, fue líder en Target Comercial con un 21,6%. El estreno lideró entre los espectadores de 35 años a 44 años con un 20,5% y en los ámbitos de País Vasco (17,7%), Madrid (20,6%), Aragón (15%), Murcia (19%) y Castilla y León (18,7%). Alcanzó su pico máximo de espectadores a las 23:23 horas, cuando 3.340.000 espectadores (17,7%) seguían el instante en el que los gemelos rechazaban comida de la familia por no saber su origen.



'Pekín Express' también triunfó en las redes sociales. Fue el programa más comentado de la jornada con 19.600 autores únicos y 55.616 comentarios, según datos de Kantar Twitter TV Ratings.



En el capítulo de estrenos, Risto Mejide llega 'Al Rincón de Pensar' en el Late Night de los martes con una media en sus dos ediciones emitidas hasta el momento de 1,2 millones de espectadores y el 11,8% de cuota, lo que supone una mejora de +1,4 puntos en la franja de los martes respecto al dato de las últimas seis semanas (10,4%).



Los fines de semana, El Peliculón promedia en mayo un 13,4% de cuota y más de 2 millones de espectadores. 'Los Vengadores' es la película más vista de la cadena, con 3.037.000 y el 18,9%, seguida de 'Resacón 2: ahora en Tailandia' (2.860.000 y el 16%).



Por su parte, la oferta de multicine lidera su franja con una media del 14,8% de share y más de 1,6 millones de espectadores de media en sus tres sesiones. La más competitiva es la segunda que reúne al 16,3% de la audiencia y a más de 1,7 millones de espectadores.



LASEXTA, NUEVE MESES POR DELANTE DE SU COMPETIDORA DIRECTA

laSexta, en uno de los meses más emocionantes y competitivos de su historia, se impone de nuevo a su competidor gracias a la estabilidad de su parrilla habitual: 7,6% vs 7,3% de cuota. Por noveno mes consecutivo, supera a Cuatro y amplía la distancia frente a su competidor en el horario estelar a +2,3 puntos: 8,9% vs. 6,6% de Cuatro en Prime Time.

Además, suma 32 meses consecutivos de mejora respecto al mismo mes del año anterior.



En mayo, los programas informativos y de actualidad de la cadena han vivido un mes de éxitos y récords: 'Al rojo vivo', con Antonio García Ferreras al frente, bate máximo histórico mensual en cuota con un 13,1% de cuota y cerca de 750.000 espectadores. Es la tertulia que más crece (+0,9 puntos) y la líder de la Mañana, a una distancia de +1,2 puntos de su competidor directo 'Las Mañanas de Cuatro'.



Además, este mes logra el hito de lograr su mejor dato histórico diario en sus más de cuatro años, 999.000 espectadores y un 16,3% de share el pasado día 25 de mayo, así como su mejor semana histórica (14,9% de media del 25 al 29 mayo).



En prime time, 'El Intermedio', con Wyoming y Sandra Sabatés, también logra uno de sus mejores meses con una media del 12,7% de cuota y más de 2,3 millones de seguidores y se sitúa a diario como el programa más visto de la cadena. Cierra el mes con su mejor semana histórica (15,7% de cuota y más de 2,8 millones de espectadores) tras batir durante dos días consecutivos su máximo histórico de audiencia, el lunes 25 (17,4%) y el martes 26 (17,6%).



'Salvados' despidió el pasado 10 de mayo la mejor temporada de su historia y lo hizo de nuevo como líder absoluto de audiencia: cerca de 3 millones de espectadores (2.891.000) y el 16% de cuota convirtieron la edición titulada "ETA desde dentro" en lo más seguido de su franja y de toda la televisión en el fin de semana.



Con estos resultados, el programa de Jordi Évole concluye su mejor temporada histórica con una media de 3 millones de espectadores (2.986.000) y el 14,7% de cuota, líder de su franja y medio punto más que el curso 2013/2014.



Por su parte, 'El Objetivo' con Ana Pastor sube casi un punto hasta el 8,2% de cuota, con más de 1,4 millones de seguidores.



'laSexta Noche' vuelve a ser la tertulia líder de la noche del sábado con una media de más de un 1,1 millón de espectadores y el 9,9%, lo que suponen +1,8 puntos frente a la otra tertulia del sábado, 'Un tiempo nuevo' (8,1%), en Telecinco. Además, sigue siendo todo un fenómeno en las redes sociales y se mantiene como el programa de actualidad con más notoriedad en Twitter (391.746 comentarios en mayo).



Por las tardes de lunes a viernes, 'Más vale tarde' sigue siendo en mayo la actualidad más vista del horario vespertino y crece +1,1 hasta el 7,9% de cuota y cerca de 740.000 espectadores. Logra este mes su máximo histórico de audiencia en cuota, el pasado día 25, con un 10,8% de cuota, así como la mejor semana de su historia con una media del 10,3% de share (25-29 de mayo). Antes, 'Zapeando' promedia en el mes un 6,8% de cuota y más de 830.000 espectadores.



Los viernes, 'laSexta Columna' sube un punto hasta el 8,4% y más de 1,2 millones de seguidores y 'Equipo de Investigación' promedia por su parte un 8,1% y más de 1,3 millones de espectadores.



'Pesadilla en la cocina', con su cuarta temporada, consolida sus registros del estreno y crece en espectadores hasta superar los 1,9 millones de espectadores, con el 10% de cuota.

'Refugiados' promedia en la cadena más de 1,6 millones de espectadores y el 8,7% de cuota tras su estreno multicanal (4.377.000 y 24,9%).



Los espacios informativos de la cadena viven un mes de récords y destacan en todas sus ediciones. De hecho, laSexta Noticias suma 35 meses por encima de Noticias Cuatro (desde julio de 2012), con una diferencia de +2,4 puntos. Por octavo mes consecutivo los informativos de laSexta superan el umbral del millón de espectadores en la media de sus ediciones.



laSexta Noticias 14H, conducida por Helena Resano de lunes a viernes, lidera por primera vez en su historia de forma absoluta su franja de emisión. Es, además, la edición más seguida de la cadena con más de 1,4 millones de espectadores y el 13,8% de share, +0,7 puntos respecto a abril. Encadena 35 meses por encima de Noticias Cuatro 1 (desde julio de 12) y este mes amplía la ventaja sobre su competidor a +2,2 puntos. Firma, además, su mejor semana histórica (15,8% en la del 25-29 de mayo), además de su edición histórica más seguida, el pasado día 25, con un 17,4% de la audiencia y 1.904.000 espectadores.



laSexta Noticias 20H (L-V) es la edición que más crece respecto al mes anterior (+0,9 puntos) hasta promediar un 9,8% y cerca de un millón de seguidores. Supera a Noticias Cuatro en +4,2 puntos y este mes cumple seis años por encima de su directo competidor.



Por su parte, laSexta Noticias 14H Fin de semana lidera sobre su competidor con un 9,6% y laSexta Noticias 20H Fin de Semana revalida el liderazgo sobre su competidor con un 6,9% de cuota.