Antena 3 lidera el día (15,1%) con 'Tu cara me suena' como líder de su franja (20,5%)

Xuso Jones ganó la undécima gala de 'Tu cara me suena' con su imitación de Chayanne. El programa de Antena 3 fue líder de su franja con el 20,5% de share y cerca de 2,9 millones de espectadores. 'Tu cara me suena' superó en +6,3 puntos al programa de Telecinco 'Hay una cosa que te quiero decir' (14,2%) en franja de coincidencia. El programa alcanzó picos del 33,3% de cuota de pantalla durante su emisión en Antena 3.



'Tu cara me suena' fue la emisión líder entre los espectadores menores de 64 años y en el target comercial (22,5%). También lideró en Andalucía (20,1%), Cataluña (18%), Madrid (23,6%), Valencia (23,9%), Castilla-La Mancha (27,4%), Aragón (19,7%), Baleares (18,6%), Murcia (16,3%), Castilla y León (22,8%) y Resto (18,4%).



Antena 3 fue la cadena líder del día con el 15,1% de cuota (+0,8 puntos que Telecinco) y lideró las franjas de la Tarde (16,6%), el prime time (13,8%) y el late night (23,5%). Atresmedia TV suma un 31,4% de audiencia, con lo que lidera el día y el prime time (31,9%).



La serie vespertina de la cadena, 'El Secreto de Puente Viejo', fue líder de su franja de nuevo, con más de 2,2 millones de espectadores (19%). La ficción superó en +2,3 puntos de audiencia a 'Sálvame' de Telecinco en franja de coincidencia (16,7%). 'Puente Viejo' fue la oferta televisiva elegida por los espectadores de 13 a 24 años (15,3%) y el público mayor de 35 años.



Por la noche, 'El Hormiguero' fue seguido por más de 2,6 millones de espectadores (12,6%) y lideró entre los espectadores menores de 44 años.