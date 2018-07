Antena 3 y laSexta se convierten en los reyes del prime time (22% de share)

En un sector marcado por la dualidad Antena 3-laSexta (Atresmedia) y Telecinco-Cuatro (Mediaset), esta temporada, los principales canales de Atresmedia TV, con un 22% de cuota de pantalla, son los líderes en el horario de máxima audiencia y el más demandado por los anunciantes. Lo son tanto en total individuos (22% vs 21,8%) como en Target Comercial (24,3% vs 22,1%), dónde la distancia supera los +2 puntos con respecto a los canales principales de Mediaset.



Antena 3 cierra temporada con un 13,5% y como televisión líder de las franjas de la Mañana y la Sobremesa y del fin de semana (a +2 puntos de Telecinco). Destaca Antena 3 Noticias que consigue su mejor dato de las últimas cinco temporadas y el crecimiento de todas sus ediciones, su exitosa ficción nacional tanto en Prime Time ('Allí Abajo', 'Velvet', 'Vis a Vis', 'Bajo Sospecha') como en la franja vespertina ('Amar es para siempre' y 'El Secreto de Puente Viejo') y en sus espacios de entretenimiento como 'El Homriguero', 'Casados a primera vista', 'Top Chef' o 'Pekín Express'.



Por su parte, laSexta con un 7,7%, vuelve a ganar a Cuatro y obtiene su mejor temporada histórica. Es una de las cadenas generalistas que más crecen. Además, gran parte de sus formatos de actualidad, entretenimiento y política logran sus mejores temporadas históricas.



En Prime Time, amplía la distancia frente a su competidora a +2,3 puntos: 9% de laSexta vs 6,7% de Cuatro. Desde su fusión en el Grupo, la cadena no ha dejado de crecer y encadena ya 33 meses consecutivos de mejora respecto al mismo mes del año anterior. Crece +1,1 puntos respecto a la temporada anterior.



En cuando a las temáticas, Neox (2,6%) logra su mejor dato de las últimas tres temporadas y Nova (2,6%) cierra la mejor temporada de su historia, volviendo a superar a su competidora y manteniéndose como la temática femenina líder.



LIDERAZGO INDISCUTIBLE EN LA SOBREMESA Y EL FIN DE SEMANA

Antena 3 culmina la temporada televisiva liderando en las franjas de la Mañana y la Sobremesa. El liderazgo en la franja matinal se sustenta en el éxito de sus programas emblema: 'Espejo Público' obtiene su segundo mejor dato histórico al crecer +0,5 puntos hasta un 17,2% de cuota de pantalla y cerca de 500.000 espectadores, 'Karlos Arguiñano en tu cocina' logra su mejor temporada en la cadena y registra una media de más de 600.000 seguidores y el 15,3% y 'La Ruleta de la Suerta', que sigue sin encontrar rival y encadena 56 meses consecutivos líder de su franja con un 17,4% y 1.049.000 espectadores.



Al liderazgo de la Sobremesa de Antena 3 contribuye significativamente Antena 3 Noticias 1, que repite como la edición informativa líder de la Sobremesa tanto de lunes a viernes (14,9%), como los fines de semana (15,6%).



Los fines de semana de la temporada son para Antena 3. La cadena lidera sábados y domingos con un 13,4% de share (+2 puntos frente a Telecinco) y supera a la competencia en todas las franjas, excepto en el Late Night.



La mayor cuota de Antena 3 se registra en la Tarde con un 16% de share -a gran distancia de sus competidores (11,7% Telecinco y 10,1% La1)- gracias al espacio Multicine. El contenedor de largometrajes lidera, una temporada más, en cada una de sus sesiones y en el total de la Tarde con 1.959.000 espectadores y un 15,4%.



El Peliculón se consolida como la marca dedicada al séptimo arte más reconocida de la televisión y alcanza una media de 2.547.000 espectadores y un 15,4%; oferta líder frente al 12,9% de Telecinco o el 11,6% de La 1. Siete de las 10 películas más vistas fueron emitidas por Antena 3, entre las que destaca 'The Karate Kid' con más de seis millones de espectadores y un 34,5% o 'Los Juegos del Hambre' (4.678.000 y 26%).



ANTENA 3 NOTICIAS LOGRA SU MEJOR DATO EN CINCO TEMPORADAS

Antena 3 Noticias crece +0,7 puntos de media y obtiene su mejor dato desde la temporada 2009-2010. Antena 3 Noticias 1 L-V, conducido por Vicente Vallés y Lourdes Maldonado, es la opción líder de la Sobremesa con un 14,9% y 1.939.000 espectadores. Además, es el informativo de las 15:00 horas que más crece (+0,6 puntos). La edición de lunes a viernes, obtiene también su mejor dato en cinco temporadas.



La segunda edición del informativo, con Álvaro Zancajo y Sandra Golpe, cierra la temporada como la de mayor audiencia desde la de 2009-2010. Registra una media de más de 1,8 millones de espectadores y el 11,9% de cuota de pantalla.



En los fines de semana también triunfa la información, Antena 3 Noticias lidera en su primera edición, de la mano de Matías Prats y Mónica Carrillo, y supera la marca de la temporada pasada. A mediodía la cadena registra un 15,6% y casi dos millones de espectadores (1.966.000), su mejor dato desde la temporada 2009-10. Por su parte, Antena 3 Noticias 2 anota un 12,8% y 1.904.000 televidentes, consiguiendo así el mejor dato de las últimas seis temporadas.



Atresmedia TV fue el grupo líder para informarse en las elecciones, con un 22,5% de share y 3.467.000 espectadores en una oferta plural y amplia cobertura convirtieron al grupo líder del Prime Time.



SERIES ATRESMEDIA, SINÓNIMO DE ÉXITO

'Allí Abajo' el mejor estreno de televisión de los últimos 10 años, es la comedia más vista de la temporada. La serie de los martes se convirtió el pasado 7 de abril en el mejor estreno de televisión de los últimos 10 años. Su estreno simultáneo en Antena 3, Neox y Nova reunió a más de 6,3 millones de espectadores (6.344.000 y 32,4%), el mejor arranque de una serie desde 2005.La ficción se consolida como la comedia más vista de la televisión con una media de más de 4,2 millones de espectadores y el 22,4%. Es líder de su franja a +0,8 puntos de diferencia con 'El príncipe' de Telecinco.



'Vis a Vis' ha conquistado a crítica y público. Su estreno fue seguido por 4.308.000 espectadores (22,4% de la audiencia) y, a falta del último capítulo de su primera temporada, logra una media del 19,9% de share. La ficción mejora la franja del jueves en más de 8 puntos.



'Velvet' se consolida en su segunda temporada, mejora 3 décimas su primera temporada y es líder absoluto de su franja con 4.099.000 y 22,1%. Se despidió el 23 de febrero con récord de temporada con 4.607.000 y un 24,7% de cuota de pantalla.



'Bajo Sospecha' arrancó el 17 de febrero con un total de 4.216.000 espectadores y el 21,6% de cuota de pantalla, lo que la convirtió entonces en el estreno más visto de la temporada. En sus ocho capítulos, la ficción se despidió con una media del 19,7% y más de 3,7 millones de espectadores, líder de audiencia.



El estreno de la temporada final de 'Sin Identidad' fue lo más visto del día y de la noche al registrar 3.322.000 espectadores y el 18,8% de cuota. Con la historia de María cada vez más avanzada para completar el círculo de su venganza, mantiene el interés de más de 2,5 millones de espectadores (14,1%) en lo que lleva de emisión.



En la franja vespertina, los títulos de Series Atresmedia destacan a diario: 'Amar es para siempre' atraviesa la mejor temporada de su historia con una media de 1.733.000 espectadores y el 14,7% de la audiencia. En abril logró su récord mensual histórico con un 15,8%. 'El Secreto de Puente Viejo' se mantiene incombustible como la ficción líder de la tarde con un promedio en temporada de 1.896.000 espectadores y el 18,2%.



Los concursos de la cadena también han consolidado sus marcas: 'Ahora Caigo' Finaliza ciclo con un 14,7% de cuota y más de 1,4 millones de seguidores y 'Boom' cierra temporada con su mes más competitivo (14,2%) y logra una media de un 12,9% y 1.590.000 espectadores. Crece +0,7 décimas respecto a la misma franja (20:05-21:00h) de la temporada anterior.



En el access prime time, 'El Hormiguero' consigue la mejor temporada de su historia con un 13,5% y 2.609.000 espectadores, +0,7 puntos por encima de la temporada anterior y 158.000 espectadores más.



El programa que presenta Pablo Motos, anotó esta temporada la emisión más vista de su historia con la visita de Isabel Preysler, el 7 de abril, congregando a 3.855.000 espectadores y un potente 19,4% de cuota de pantalla.



En redes sociales, 'El Hormiguero' se mantiene como el programa de televisión más seguido en Twitter con cerca de 1,8 millones de seguidores y un importante ruido social durante su emisión diaria (73.500 comentarios en este último mes).



'Top Chef' logró en su segunda temporada una media de un 16,1% de cuota de pantalla y 2.549.000 espectadores. El programa proclamó a David ganador con doble récord de audiencia (21,3% y 3.304.000 seguidores). 'Casados a primera vista' finalizó su primera temporada en Antena 3 con una media del 15,3% de share y 2.667.000 espectadores. Por su parte, el reality de aventuras, 'Pekín Express', conducido por Cristina Pedroche, consigue una media en los seis programas emitidos de 13,5% de cuota de pantalla y 2.064.000 espectadores.



LASEXTA LOGRA LA MEJOR TEMPORADA DE SU HISTORIA

laSexta culmina la mejor temporada de su historia. La cadena de Atresmedia vuelve a ganar a Cuatro y es, junto a esta, el canal generalista que más crece (+1,1 puntos).

Desde la fusión, suma 33 meses consecutivos de mejora respecto al mismo mes del año anterior.



Los programas informativos, de actualidad y de entretenimiento de la cadena han vivido un mes de éxitos y récords. 'Al rojo vivo', con Antonio García Ferreras al frente, experimenta un fuerte crecimiento de +1,8 puntos y 125.000 nuevos seguidores. Estos datos hacen que la tertulia matinal haya vivido la mejor temporada de su historia con una media del 11,7% de share y 688.000 espectadores. Es el programa diario de actualidad con más actividad en las redes sociales.



'Zapeando' crece respecto a su temporada anterior en +1,8 puntos, con un 7,1% y 889.000 espectadores (+214.000 espectadores), por lo que esta es también su mejor temporada. Además, consigue máximo histórico y su emisión más vista esta última temporada el 4 de febrero durante su programa 300 con Susanna Griso y Edurne en plató, en la que anotó un 8,3% y 1.140.000 espectadores.



Por las tardes de lunes a viernes, 'Más vale tarde' también se suma a esta oleada de récords y cierra su mejor temporada. Experimenta un fuerte crecimiento de +2,1 puntos y casi 200.000 seguidores nuevos. Es el espacio de actualidad más visto de la tarde con 780.000 espectadores y un 7,7% de cuota de pantalla de media.



En Prime Time, 'El Intermedio' termina la mejor temporada de su historia con un 12,8% y 2.398.000 espectadores, +1,3 puntos sobre la temporada anterior. Con estos datos, se convierte en el segundo programa más visto de laSexta.



El programa que conducen El Gran Wyoming y Sandra Sabatés, consigue su emisión más vista de la historia el día 25 de mayo con 3.291.000 espectadores (17,4%) en la jornada posterior a las elecciones autonómicas y municipales. Su emisión más competitivo la logra al día siguiente, 26 de mayo, con un 17,6% y 3.261.000 espectadores.



Los viernes, 'laSexta Columna' sube +1,6 puntos y logra su récord histórico con un 8,5% y más de 1,4 millones de espectadores y 'Equipo de Investigación' promedia por su parte un 8,1% y 1.404.000 seguidores, datos con los que logra su mejor temporada en laSexta.



'Salvados' también anota sus mejores registros históricos. Crece +0,5 puntos y se mantiene como el programa líder de su franja y como el más visto de la cadena. El espacio dirigido por Jordi Évole tiene una media de casi 3 millones de espectadores y el 14,7% de cuota de pantalla.



Por su parte, El Objetivo de Ana Pastor sube un punto y se sitúa en el 9,5% de cuota y, con más de 1,8 millones de seguidores. Se suma a la lista de programas de la cadena que celebran sus mejores resultados históricos.



Siguiendo la estela de éxito, 'laSexta Noche' vuelve a ser la tertulia líder de la noche del sábado con una media de más de un 1,4 millones de espectadores y el 11,9%, lo que supone un crecimiento de +3,3 puntos y 282.000 espectadores. Es, por tanto, la mejor marca del espacio que esta temporada ha superado en +1,7 puntos a la otra tertulia de esa noche, 'Un tiempo nuevo', en Telecinco. Además, sigue siendo todo un fenómeno en las redes sociales y se mantiene como el programa de actualidad con más notoriedad en Twitter.



'Pesadilla en la cocina' estrena su cuarta temporada ante el 12,8% de la audiencia y más de dos millones de espectadores y logra una media de un 11,1% y casi dos millones. 'Refugiados' sienta ante la pantalla a más de 4,4 millones de espectadores (24,9%) en su estreno multicanal. La coproducción de Atresmedia y la BBC, finaliza temporada con una media de 1.442.000 espectadores (7,7%).



LASEXTA NOTICIAS CIERRA SU MEJOR TEMPORADA

Los servicios informativos de laSexta crecen +1,1 puntos esta temporada que se convierte en la mejor de su historia con una media de 1.172.000 espectadores y un 10,5% de cuota. Todas las ediciones registran su mayor dato histórico y lideran frente a Cuatro.



laSexta Noticias 14H, de lunes a viernes con Helena Resano, experimenta un crecimiento de +0,7 décimas con el que promedia un 13,3% de share y 1.408.000 espectadores. La edición de la noche, laSexta Noticias 20H, duplica casi a su competencia al registrar un 10% de share y 1.178.000 espectadores (frente al 5,4% y 643.000 de Cuatro).



Por su parte, los servicios de fin de semana son los que registran un mayor crecimiento en la edición de mediodía con 964.000 espectadores y un 10,3% de cuota (+1,5 puntos respecto a la temporada pasada).



Jugones, con Josep Pedrerol al frente, logra la mejor temporada de su historia al mejorar sus datos de la temporada anterior en +0,7 puntos (5,0% y 657.000 espectadores).