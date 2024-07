Antena 3, cadena privada líder, mantiene sus grandes ventajas frente a sus rivales

Antena 3 (11,5%) es la cadena privada líder a gran ventaja de su competidor (9,8%) acaparando las emisiones no deportivas más vistas del mes con Antena 3 Noticias. Además, vuelve a ser la cadena privada por la que más gente pasa cada día, con casi 9,7 millones de espectadores únicos.

Líder absoluto en Sobremesa con un 15,7% de cuota, la cadena de Atresmedia también lidera las Mañanas de L-V con un 13,0% de cuota. A más de +1,7 puntos de distancia de su competidor (11,5% vs 9,8%), es inalcanzable en Prime Time (10,5% vs 9,6%) y le gana todas las franjas de la Mañana al Prime Time. Antena 3 sigue dominando la tarde frente a su competidor, a +1,2 puntos (10,7% vs 9,5%)

En julio, Antena 3 consigue nuevamente los informativos, los programas y las seriesmás vistas de la televisión. Antena 3 Noticias encadena 55 meses de liderazgo ininterrumpido con una media del 16,1% de cuota y 1.472.000 espectadores y se sitúa como el contenido no deportivo más visto del mes con Antena 3 Noticias 1, líder y el de mayor cuota de la Televisión. Además de en informativos, es líder en entretenimiento con los programas más vistos de la TV. Encabeza el ranking Tu cara me suena como el programa más visto del mes y le sigue La ruleta de la suerte, ambos líderes. Pasapalabra, La Voz Kids y El Hormiguero también están entre los programas más vistos del mes de julio.

A diario, Cocina abierta de Karlos Arguiñano continúa con registros históricos, mientras que Y Ahora Sonsoles continúa como la actualidad más vista de la tarde, y líder frente a su competidor a +1,9 puntos.

Antena 3 tiene, un mes más, las series más vistas de la televisión. Acapara el top, logrando seis de las diez series más vistas de toda la televisión. Sueños de libertad se sitúa en primera posición y sigue líder invicta.

Líder en informativos por 55 meses consecutivos

•Antena 3 Noticias (16,1% y 1.472.000) encadena 55 meses de liderazgo mensual consecutivo y como los informativos más vistos, y logra una distancia de +6,5 puntos con su competidor.

oAntena 3 Noticias 1 (20,1% y 1.849.000) encadena 78 meses de liderazgo consecutivo en la sobremesa (desde feb-18). Es el informativo con mayor cuota de la TV a una distancia de 9,7 puntos de su competencia, el contenido más visto de Antena 3 y el espacio no deportivo más visto del mes

oAntena 3 Noticias 2 (14,3% y 1.315.000). Continúa a una abrumadora distancia frente a su principal competidor de +5,3 puntos y 48 meses consecutivos como el informativo líder del PT

oAntena 3 Noticias Fin de Semana (13,6% y 1.241.000) acumula también 48 meses como los informativos líderes del fin de semana. La 1ª edición (17,9% y +1,6 M) suma 48 meses de liderazgo. La distancia con su principal competidor es de +7,4 puntos. La 2ª edición (9,6%) mantiene una distancia de +1.4 puntos con su principal rival

oNoticias de la mañana (12,0% y 123.000) supera a su principal competidor en +5 puntos

oAntena 3 Deportes vuelve a ser la información deportiva líder y más vista de la TV, destacando la edición de Sobremesa de lunes a viernes, que alcanza el 17,5% de share y 1.679.000 espectadores

•Espejo Público (12,2% y 301.000) crece +0.3 puntos con respecto a julio de 2023. En la franja de 8:55 a 11:00 horas obtiene un 14,0% y mantiene el liderazgo frente a su competidor directo ampliando la distancia (+2,6 puntos). En la franja hasta las 10:30 también supera a su principal rival (14,5% vs. 11,2%).

Líder en entretenimiento con los programas más vistos

•Tu cara me suena (1.672.000 y 19,9%) Es el programa de entretenimiento más visto de la televisión, arrasa una temporada más como líder absoluto y el programa más visto de la noche de los viernes. A una aplastante ventaja de su inmediato competidor de +8,7 puntos logra cada semana más de 4,6 millones de espectadores únicos

•La ruleta de la suerte (1.448.000 y 20,4%) Es el segundo programa de entretenimiento más visto de la televisión. Encadena 51 meses de liderazgo consecutivo, este mes a +10 puntos de su rival, la mayor distancia de la historia en un mes de julio. Es seguido por 2.940.000 espectadores únicos

•Pasapalabra (15,4% y 1.200.000) es líder frente a su competidor a una distancia de +5.1 puntos y con 2.422.000 millones de espectadores únicos de media.

•El Hormiguero (9,0% y 982.000) Más de 2.6 millones de espectadores únicos siguen el programa de Pablo Motos cada día

•La Voz Kids (1.186.000 y 14,3%) se despide en julio como el programa líder y el más visto de la noche de los sábados, a +6,8 puntos de su rival, consiguiendo cada semana más de 3,7 millones de espectadores únicos

•Y Ahora Sonsoles (817.000 y 11,1%) Es el magacín vespertino más visto, superando a su rival en +1,9 puntos. Logra más de 2,6 millones de espectadores únicos

•Cocina abierta de Karlos Arguiñano (775.000 y 16,5%) Lidera por 28º mes consecutivo, a +4,8 puntos de su rival. Con 1.187.000 espectadores únicos anota su segundo mes de julio más competitivo de su historia y su segunda mayor distancia de su competencia en un mes de julio

Logra de nuevo las series más vistas de la TV

Antena 3 vuelve a destacar en el ranking de series, logrando seis de las diez más vistas de toda la televisión

•Sueños de libertad (1.176.000 y 12,6%) es la serie más vista y sigue líder invicta, a 3 puntos de ventaja sobre su inmediato competidor. En segunda posición Pecado Original (951.000 y 11,1%), líder en la tarde y serie internacional más vista

•Hermanos (890.000 y 10,4%), Secretos de familia (834.000 y 8%) le siguen en el ranking

•Máxima (721.000 y 9,1%) y La vida prometida (712.000 y 9,8%) se despiden con una media del 10,3% de cuota