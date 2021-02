La divertida reacción de Johnny Galecki al enterarse de que Kaley Cuoco ('The Flight Attendant') está nominada a los Globos de Oro

Kaley Cuoco saltó a la fama por su inolvidable papel como Penny en 'The Big Bang Theory' y desde entonces, ha ido creciendo y evolucionado como actriz. Aunque la serie llegará a su fin en 2019, Cuoco no ha parado de trabajar y recientemente pudimos ver uno de sus últimos proyectos, 'The Flight Attendant'.

La intérprete no sólo protagoniza esta nueva ficción de HBO, sino que también ejerce como productora ejecutiva. La serie fue estrenada el pasado mes de marzo, pero Kaley ya ha recibido una de las mayores recompensas que un actor puede obtener por su trabajo.'The Flight Attendant' ha sido nominada al Globo de Oro a la mejor serie de comedia o musical y ella, a la mejor actriz. De hecho, nos enteramos de la feliz noticia casi a la vez que la propia Cuoco, ya que poco después de conocer su nominación, la actriz subía un vídeo a Instagram con su reacción al enterarse grabada en directo.

Jim Parsons, que comenzó su andadura hacia el éxito en la misma comedia de situación que Cuoco, curiosamente también estaba nominado a un Globo de Oro y a penas tardó unos instantes en felicitar a su compañera y mostrar públicamente su alegría. Dentro de unas semanas, concretamente el 28 de febrero, descubriremos si Kaley, Jim o incluso ambos consiguen llevarse el galardón a casa.

En estos días las reacciones se han ido sucediendo pero una de las felicitaciones que ha recibido la actriz, nos ha llamado especialmente la atención. El actor Johnny Galecki, quien también formaba parte del elenco de 'The Big Bang Theory', celebraba la nominación de su amiga haciendo una divertida confesión. Pincha en el video para descubrir la cómica manera en la que Galecki ha querido congratular a Kaley.

