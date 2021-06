Los protagonistas de 'Zoey 101' apoyan la lucha de Britney Spears... ¿y su hermana Jamie Lynn?

En 2005 se estrenaba la serie producida por Nickelodeon, 'Zoey 101', protagonizada por Jamie Lynn Spears, la hermana de Britney Spears. La trama del programa giraba en torno a las vivencias que Zoey (Jamie Lynn) y sus amigos experimentaban durante su periodo universitario en PCA. Tras 4 temporadas, 65 episodios y espectadores asiduos de la serie alrededor de todo el mundo, su emisión fue cancelada en 2008.

Ahora, algunos compañeros de la hermana pequeña de Britney Spears durante el rodaje de 'Zoey 101', han querido manifestar su apoyo a la princesa del pop en su lucha legal que ésta mantiene desde hace años contra sus padres y su invasiva tutela.

Recientemente, la intérprete conocida por sus éxitos musicales, ha declarado ante el juez cuál es la situación en la que se encuentra. Ella sostiene que ufre de depresión y no puede ser feliz debido a que no puede tomar sus propias decisiones. Además, Britney reconoció ante el juez que sus padres le hicieron ponerse un DIU que le impide quedarse embarazada y que no le permiten contraer matrimonio con Sam Asghari, su novio desde hace varios años.

''Quiero poner fin a la tutela y no quiero que me evalúen por una condición previa. Me hacen sentir como si estuviese en un programa de rehabilitación y no en mi propia casa'' declaró Britney Spears. ''No estoy contenta. No puedo dormir por las noches. Estoy enfadada, deprimida y lloro todos los días'' añadió sobrepasada por las emociones.

Muchos famosos del panorama estadounidense han mostrado su apoyo a la cantante y su enfrentamiento judicial con sus progenitores a través de las redes sociales, como la diseñadora de moda; Vera Wang, o el exnovio de Britney en su adolescencia, Justin Timberlake.

Incluso, la cantante cuenta con un apoyo inesperado: el de los compañeros de reparto de su hermana Jamie Lynn en 'Zoey 101'. Dos de los actores más destacados que apoyan a la mayor de las Spears son: Alexa Nikolas y Paul Butcher, quienes interpretaron a Nicole Bristow y Dustin Brooks en la serie.

Nikolas declaró en sus redes sociales que lo que estaba viviendo Britney era inhumano y le rompería el corazón a cualquiera, utilizando el hashtag #FreeBritney. Por otra parte, Paul Butcher declaraba: ''Me rompe el corazón escuchar por lo que Britney está pasando. Para algunas personas que hemos tenido el placer de conocerla de cerca, sabemos que es admirable. Tiene el corazón más amable del mundo y siempre tiene un toque mágico con ella, una luz''.

Los actores de 'Zoey 101' | Getty

Por otro lado, llama poderosamente la atención que su hermana Jamie Lynn aún no haya hecho declaraciones al respecto sobre las durísimas palabras de su hermana ante el juez. Su última publicación en Instagram es de hace 5 días, cuando subía esta serie de imágenes.

El apoyo incondicional de su novio

Otro destacado personaje que trata de echar una mano a Britney, es su novio, Sam Asghari. La pareja se conoció en el rodaje de un videoclip e intercambiaron números tras una conversación fluida e interesante. Ahora, Asghari y Spears llevan juntos casi cinco años y desean formar una familia, pero las exigencias de los managers, así como la tutela de los padres de la cantante, les impide que puedan casarse o tener hijos.

Tras años de silencio, Sam Asghari ha declarado recientemente tras la polémica confesión de su novia, cuál es su opinión sobre su suegro; Jamie Spears: ''La gente debe entender que no siento ningún respeto por alguien que intenta controlar nuestra relación e impone obstáculos. En mi opinión, Jamie Spears es un completo idiota''.

Mientras, el patriarca de la familia Spears ha realizado un comunicado legal y lo ha difundido en redes sociales, cuyas líneas expresan que solamente es un padre que desea lo mejor para su hija.

