Nina Dobrev desvela el verdadero motivo que la llevó a abandonar 'Crónicas Vampíricas'

Nina Dobrev es la actriz que ha dado vida a la protagonista de 'Crónicas Vampíricas' desde el inicio de la serie y también ha interpretado a los personajes de Katherine y Amara. Sin embargo, para la sorpresa de sus fans, decidió abandonar la serie en la sexta temporada.

Ahora, meses después de que 'Crónicas Vampíricas' haya finalizado, Nina Dobrev ha revelado a sus fans el motivo de su despedida y es que, según informa Harpers Bazaar, uno de sus planes desde el principio siempre fue dejar la serie.

Según las declaraciones recogidas por Harpers Bazaar, la actriz explica que dejó la serie que la llevó a la fama porque "Necesitaba sentir ese miedo de «Oh, Dios mío, ¿y si no vuelvo a conseguir trabajo?». Y eso solo me hizo trabajar cinco veces más fuerte para estar segura de que no iba a ocurrir. Las cosas que quiero hacer no son necesariamente las que se esperan de mí. No quiero interpretar a una adolescente nunca más. Quiero hacer papeles adultos y ser retada por grandes directores y contar increíbles historias".

No obstante, aunque la actriz ya no estaba en el reparto durante la última temporada, no dudó en aparecer en el episodio final de la serie para despedirla de la mejor manera posible.

Por suerte, el miedo que Dobrev quería sentir por no volver a encontrar trabajo no se hizo realidad, ya que desde su marcha en la serie en el año 2015 hasta ahora ha participado en múltiples películas.