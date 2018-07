John Simm volverá como The Master a 'Doctor Who' en la próxima temporada

En apenas unas semanas, se estrenará la décima temporada de ‘Doctor Who’, con el inesperado e impresionante regreso de The Master. El actor, John Simm, ha sido el encargado de confirmarlo a través de un comunicado. "Puedo confirmar que es verdad, gracias al poder de los viajes en el tiempo estoy de vuelta", afirma. "Siempre es un placer trabajar con este gran equipo de gente y no puedo esperar a que todos veáis a The Master en la siguiente entrega", ha admitido en dicho comunicado.

Este personaje apareció en la serie en el año 2010 por última vez, cuando los espectadores pudieron ver el enfrentamiento entre The Master y David Tennat, protagonista de la acción.

La reaparición de Simm iba a producirse tras la emisión del primer capítulo de la nueva temporada, anunciándose únicamente la vuelta del personaje. Para saber qué ocurrirá en la trama habrá que esperar, tal y como ha añadido el showrunner . “Vais a tener que esperar un poco más para ver exactamente qué hará The Master y cómo regresa para enfrentarse a El Doctor".

A pesar de ello, parece ser que la reaparición de The Master no significa que Missy (interpretada por Michelle Gómez) vaya a desaparecer. Habrá que esperar para ver qué nos depara la nueva y cargada temporada de ‘Doctor Who’.