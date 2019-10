Will Smith es una de las figuras más influyentes del mundo y cuenta con una legión de fans apabullante. La estrella de Hollywood está embarcado en mil proyectos y ahora parece que se le suma uno muy especial para los más nostálgicos.

Según The Hollywood Reporter, el actor "está desarrollando una serie spin-off de 'El Príncipe de Bel Air'" a través de su compañía multiplataforma Westbrook, que gestiona con su mujer Jada Pinkett Smith.

La sitcom, que se emitió en España en Antena 3, tuvo 6 temporadas y se despidió hace 23 años, pero sigue estando muy presente en la cultura popular. Aún no se conocen detalles sobre en qué podría centrarse la trama, ¡pero la perspectiva de ver a Will Smith como el nuevo tío Phil no suena nada mal!

· · ·

Seguro que te interesa

La incómoda pregunta de Jada Pinkett a Will Smith sobre un tema muy personal