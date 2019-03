Will Smith se atreve con el baile de Carlton

Will Smith, acompañado de su hijo, dejó boquiabierta a la audiencia del programa de la BBC 'The Graham Norton Show' al rememorar el baile de Carlton de la recordada serie 'El príncipe de Bel-Air'.



Pero no lo hizo solo: el actor que dio vida a su "primo" en la ficción, Alfonso Ribeiro, también recordó el baile que le hizo famoso.