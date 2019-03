¿Volverá la serie 'Blossom'? Joey Lawrence cree que sí

Joey Lawrence, actor de 'Blossom', ha acudido al programa de Steve Harvey y el presentador le ha preguntado al intérprete si existe la posibilidad de que la mítica comedia de los 90 vuelva a televisión.

"Se ha hablado seriamente de eso, lo creas o no", reveló Lawrence, quien interpretó a Joey, el hermano mayor de Blossom (Mayim Bialik). "Mayim y yo hemos dicho que nos interesaría. Hemos hablado con Don Reo sobre eso, quién lo creó. Si hay una manera de entrar, entonces creo que estamos todos decepcionados".

Actualmente Mayim Bialik está participando en 'The Big Bang Theory' y Reo trabaja como cocreador en 'The Ranch' de Netflix, una situación que no se sabe cómo podría resolverse. Pero a pesar de los obstáculos mencionados, Lawrence compartió con Harvey lo que pensaba que su personaje podría haber hecho todos estos años y sus ideas son muy similares a las de Reo, ya que el que fue creador de 'Blossom' también se imaginó dónde podrían estar los personajes de la serie hoy.