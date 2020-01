Después del anuncio del príncipe Harry y Meghan Markle de retirarse de la Casa Real británica, los rumores acerca de la vuelta a Hollywood de Markle van en aumento. El destino más probable parece 'Pearson', el spin-off de 'Suits', la serie por la que más se conocía a la duquesa.

Markle era una de las protagonistas originales del drama legal, donde interpretó a la carismática asistente legal Rachel Zane durante varios años hasta su salida al final de la séptima temporada. La decisión de dejar la serie y el mundo del espectáculo por completo se debió a su inminente matrimonio con el príncipe Harry de Inglaterra, después de haber salido en secreto durante varios años.

Para despedir al personaje de la serie, los creadores decidieron que ella y su pareja en la ficción Mike Ross se casaran dejando así Manhattan para mudarse a Seattle. Aunque el actor de Mike, Patrick J. Adams, sí volvió a 'Suits' durante la última temporada para ayudar a cerrar la serie, la ficción terminó con unos recién casados Harvey y Donna que se mudan también a Seattle para unirse a sus amigos en un trabajo más gratificante. Ahora, la historia continúa con el spin-off 'Pearson' sobre la vida de Jessica en Chicago.

Por esta puerta entreabierta se podría colar Meghan en su búsqueda de la independencia económica después de abandonar la Casa de Windsor, ya que la cercana relación de Jessica Pearson con su padre, Robert Zane, podría ser su billete de entrada.

Ahora ya sabemos que Markle ha firmado un contrato con Disney para poner voz a un personaje en una de sus películas. No se sabe mucho más acerca del acuerdo, pero el diario británico 'The Times' ha confirmado que la compañía hará una donación a la organización Elephants Without Borders por los honorarios de la duquesa. ¿Será esta vuelta de Meghan al mundo del espectáculo un primer paso para su entrada en 'Pearson'?

