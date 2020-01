El 8 de enero, Meghan Markle y el príncipe Harry hicieron saltar todas las alarmas después de que anunciaran que se retiraban de la Familia Real Británica. Esta idea podrían estar sopesándola desde que naciera el pequeño Archie, hace ya diez meses, pero lo cierto es que la reina Isabel II no estaba de acuerdo con la decisión.

Una de las mayores incógnitas era saber qué harían o a qué se dedicarían ahora los Duques de Sussex, ya que ellos mismos confirmaron que renunciaban a su 'sueldo real' y que querían comenzar una nueva vida con independencia financiera entre Reino Unido y Norteamérica. Pues bien, ahora sabemos al menos por dónde van a empezar.

Meghan Markle ha firmado un contrato con Disney para locutar la voz en off en una de sus películas. Aunque no se sabe muchos más detalles sobre el acuerdo, el diario británico 'The Times' ha confirmado que la compañía hará una donación a la organización Elephants Without Borders.

