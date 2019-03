Vince Gilligan y Anna Gunn, de cameo tras 'Breaking Bad'

Anna Gunn vuelve a televisión. Será como estrella invitada en la comedia 'The Mindy Project', según informa el porta EW. Gunn era la única protagonista de 'Breaking Bad' que faltaba por encontrar su sitio tras el final de la ficción de AMC.



"Va a ser muy divertido estar en una comedia", ha comentado la actriz sobre su papel en la comedia de Fox. Anna Gunn interpretaba a skyler White en la serie creada por Vince Gilligan. Éste también cuenta con un cameo en otra comedia, 'Community' de CBS. Su personaje provocará una pelea entre Annie (Alison Brie) y Abed (Danny Pudi). el cpaítulo de 'community', que se graba esta semana, se podrá ver en primavera según informa EW.



El creador de 'Breaking Bad' también es el encargado del 'spin-off' de la serie, centrado en la figura del abogado Saul Goodman. El resto de actores del reparto protagonista ya se encuentran inmersos en nuevos proyectos: Bryan Cranston se sube por primera vez las tablas de Broadway con la obra 'All the Way', donde interpreta a Lyndon Baines Johnson, el trigésimo sexto presidente de los Estados Unidos.



Aaron Paul está a punto de estrenar la película 'Need for speed' y se encuentra en España rodando la nueva película de Ridley Scott. El actor RJ Mitte, Walter Jr., es el nuevo fichaje de 'Cambiadas al nacer' de ABC.



Hank y Marie ya han estrenado sus series después de 'Breaking Bad': Dean Norris protagoniza 'Under the dome' y Betsy Brandt está en 'The Michael J. Fox Show'.