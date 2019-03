'Veronica Mars' vuelve a la televisión con una nueva temporada y estos son los actores confirmados

Hulu estaría preparando con Warner Bros. Television un 'revival' de 'Veronica Mars' y ya se saben los actores de la serie original que están confirmados. Sin embargo, el acuerdo aún no es definitivo, ¿por qué? Sigue leyendo que te contamos.

La protagonista de la ficción, Kristen Bell, es una de las actrices confirmadas, que volvería a interpretar a la joven detective, y también Rob Thomas, su creador, que se encargaría de escribir los nuevos episodios. Que el acuerdo aún no se haya firmado se debe a que Bell tiene una agenda de lo más complicada debido a que actualmente se encuentra protagonizando 'The Good Place' de NBC.

De seguir adelante el proyecto, el rodaje dependerá de su disponibilidad, que no es demasiada, y eso significa que muy probablemente la temporada estaría compuesta por unos ocho episodios.

La serie original se emitió en UPN (que después se convirtió en The CW) durante tres temporadas y poco más de 60 episodios entre 2004 y 2007. Bell interpretaba a Verónica, una joven que vivía en la ciudad ficticia de Neptune, California, y trabajaba a tiempo parcial para la agencia de detectives de su padre Keith, antiguo alguacil del pueblo que fue forzado a dejar su cargo. Durante la primera temporada, Verónica resolvía casos mientras intentaba resolver el asesinato de su mejor amiga, Lilly Kane (Amanda Seyfried).

En cuanto al resto del reparto, se espera que los actores que daban vida al padre de Verónica, Ketih (Enrico Colantoni), y a su novio, Logan Echolls (Jason Dohring), cuyo intérprete está en la serie 'iZombie'.

Desde la cancelación de 'Veronica Mars', Thomas y Bell han hablado varias veces sobre la posibilidad de continuar la serie. En 2013, ambos lanzaron una campaña en Kickstarter (una plataforma de crowdfunding) para financiar una película, y en seguida se dieron cuenta de que el público tenía muchas ganas de la ficción ya que no sólo alcanzaron su objetivo de dos millones de dólares, sino que llegaron casi a los seis millones.

Thomas y Jennifer Graham también han escrito dos novelas basadas en el drama tituladas "Veronica Mars: Mrs. Kiss and Tell" y "Veronica Mars: The Thousand Dollar Tan Line", y éste también creó la webserie de CW llamada 'Play It Again, Dick', en la que Ryan Hansen interpretaba una versión ficticia de sí mismo que intentaba convencer a sus antiguos compañeros de reparto para se unieran al reparto del spin-off de 'Veronica Mars' centrado en su personaje, Dick Casablancas.