El verano de los 'guiris' en Benidorm se convierte en ¡película!

Sol, playa, fiesta, cerveza... todo eso y mucho más es Benidorm para los británicos que cada verano 'invaden' ese trocito de Costa Mediterránea. Las aventuras y experiencias de los 'guiris' que acuden cada año a nuestro país son el argumento de la comedia 'Benidorm', de la televisión británica ITV.



Puede que muy pronto dé el salto a las pantallas de los cines de medio mundo. Según informa la versión online del tabloide 'The Sun', la productora Tiger Aspect quiere adaptar la serie de la ITV con el mismo reparto de la pequeña pantalla, pero con cameos de altura 'hollywoodiense' para la película.



"Los creadores de la comedia no quieren hacer una versión para el cine por el simple hecho de hacerla. Quieren asegurarse de que se mantenga la calidad de la serie", recoge 'The Sun'.



La serie 'Benidorm' está en pleno rodaje de la quinta temporada, que se estrenará el año que viene. La película está prevista para 2013.