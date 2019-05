Este protagonista de 'Juego de Tronos' reconoce estar "molesto y frustrado" con la evolución de la serie

Tan solo queda un capítulo para conocer el desenlace de 'Juego de Tronos' y el final no puede tener más expectación. Han sido ocho temporadas con muchos personajes y tramas entrelazadas que ahora tienen que llegar a su fin. Para uno de los actores, la evolución de su personaje ha ido de más a menos y ahora lo ha develado en una entrevista. Tal como te decíamos ten cuidado con los spoilers de esta noticia.

Conleth Hill, actor que interpreta a Varys, ha concedido una entrevista a EW a raíz de los acontecimientos del último capítulo emitido. Recordamos que Varys moría condenado por Daenerys por traición a manos de Drogon, el último dragón superviviente. En esta entrevista ha desvelado cómo se siente ahora que se sabe el destino de su personaje.

Varys, en 'Juego de Tronos' | HBO

El actor ha admitido sentirse "un poco frustrado" ante la evolución de Varys: "Ese fue mi sentimiento en las últimas dos temporadas, que mi personaje se volvió más secundario, que se centraron más en los demás. Eso está bien, es la naturaleza de una serie de múltiples personajes pero fue algo frustrante". Especialmente habló sobre la relación de Varys con Meñique, su enemigo natural que pasó totalmente desapercibido: "Me sentí muy molesto por no tener una escena final con él. Me decepcionó no tener ninguna reacción a su muerte, si él era mi enemigo".

Aún así, el actor afirma estar contento de haber participado en la serie: "En general, ha sido abrumadoramente positivo y brillante, pero supongo que las últimas dos temporadas no fueron mis favoritas".

En muy poco tiempo sabremos el final definitivo de 'Juego de Tronos', ¿estás preparado?

