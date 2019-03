Se termina el tiempo de playa, de sol, de vacaciones... Pero no hay que ponerse tristes porque llegue septiembre: ¡llegan los estrenos de televisión más esperados! La cadena CBS viene con cinco ficciones de estreno y muchas más series que vuelven con nuevas temporadas.



La séptima temporada de Cómo conocí a vuestra madre, The Good Wife o The Big Bang Theory vuelven tras el éxito de las últimas temporadas. La CBS fue la cadena que menos cancelaciones tuvo la temporada pasada, así que estrena tan sólo 5 series.



'PERSON OF INTEREST'

La última serie de JJ Abrams encabeza los estrenos de la CBS. Todo lo que estrena el creador de 'Perdidos' crea una avalancha de noticias y rumorologías acerca de la trama, los protagonistas...



Para 'Person of Interest', Abrams ha 'rescatado' de la isla de 'Lost' a Michael Emerson, el actor que dio vida al enigmático Ben Linus (papel por el que recibió un Emmy). Emerson será un misterioso multimillonario que para limpiar las calles de los criminales más violentos contrata a un ex agente de la CIA, interpretado por Jim Caviezel ('La Pasión de Cristo').



La ficción llega el 22 de septiembre a la CBS. En España se podrá ver en La Sexta.



'UNFORGETTABLE'

Protagonizada por Poppy Montgomery (Sin Rastro), 'Unforgettable' se trata de una nueva serie de policías que buscan resolver los crímenes de una gran ciudad, en este caso Nueva York.



Carrie Wells (Montgomery) es una ex detective que tiene una rara condición que hace que su memoria sea perfecta y recuerde cada lugar, conversación, momento de alegría o de tristeza, quedándose incrustado en su mente para siempre. No puede olvidar nada, excepto una cosa: los detalles que ayudarían a resolver el asesinato de su hermana. Carrie se reunirá inesperadamente con su ex novio y compañero de trabajo, el detective Al Burns.



Los derechos los tiene Mediaset España, aunque aún no se sabe en cuál de sus cadenas la estrenará. En EEUU la premiere es el 20 de septiembre.



'2 BROKE GIRLS' Y 'A GIFTED MAN'

Una serie sobre las ilusiones del día a día y otra que va al más allá. Así son las dos nuevas apuestas de CBS para esta temporada.



En '2 Broke Girls' dos jóvenes camareras entablan amistad a fin de montar por su propia cuenta un exitoso negocio, pero necesitan dinero para conseguirlo (se estrena el 19 de septiembre). Mientras que en 'A gifted man' (23 de septiembre), un brillante y carismático cirujano verá cómo su vida cambia cuando su fallecida ex mujer comienza a enseñarle el significado de la vida del más allá.



'HOW TO BE A GENTLEMAN'

Para terminar una comedia, 'How to be a gentleman'. La serie, protagonizada por David Hornsby y Kevin Dillon que se estrenará el 29 de septiembre, habla sobre la curiosa amistad entre un refinado escritor y un entrenador personal que tiene muy poco de refinado.