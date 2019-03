'True Detective', favorita en los TCA Awards

'True Detective', 'The Good Wife' y 'Breaking Bad' son las claras favoritas para los TCA Awards, los premios que concede anualmente la Asocación de Críticos de Televisión (TCA) de Estados Unidos. El próximo 19 de julio en el Beverly Hilton Hotel de Los Ángeles tendrá lugar la entrega de los galardones, durante el TCA Press Tour de verano.



La serie de HBO protagonizada por Matthew McConaughey y Woody Harrelson optan a los premios de Programa del Año, Mejor interpretación dramática (Matthew McConaughey), Mejor telefilme, miniserie o especial y Mejor espacio revelación.



'The Good Wife' y 'Breaking Bad' suman tres nominaciones cada una. La ficción de la cadena CBS cuenta con la nomición de su protagonista (Julianna Margulies) a Mejor interpretación dramática, Mejor drama y Programa del Año.



La serie de AMC opta con el final de su última temporada a los premios Programa del Año, Mejor interpretación dramática para Bryan Cranston y Mejor drama. Esta última categoría la completan 'The Americans', 'Juego de Tronos' y 'House of Cards'.



'American Horror Story: Coven', la británica 'Broadchurch', 'Fargo' o la francesa 'Les Revenants', junto a 'True Detective', son las series nominadas a mejor miniserie. También comparten nominación con la ficción de HBO en la categoría de Mejor espacio revelación las series 'Brooklyn Nine-Nine', 'Fargo', 'Orange Is the New Black' y 'Sleepy Hollow'.



En el apartado de Mejor comedia, las series 'The Big Bang Theory', 'Brooklyn Nine-Nine', 'Louie', 'The Mindy Project' y 'Veep' están nominadas. Y los actores Louis C.K. ('Louie'), Mindy Kaling ('The Mindy Project'), Julia Louis-Dreyfus ('Veep'), Jim Parsons ('The Big Bang Theory') y Amy Poehler ('Parks and Recreation') optan al premio a la Mejor interpretación en comedia.