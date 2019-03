Trece renovaciones de una sola vez

La cadena CBS ha anunciado la renovación de no una, ni dos, si no de ¡¡13 series!! Entre las ficciones renovadas están 'The Good Wife', 'Blue Bloods', 'Person Of Interest', 'NCIS', 'NCIS: Los Angeles', '2 Broke Girls' y 'Mike y Molly'. La temporada de renovaciones y cancelaciones está a la vuelta de la esquina así que la cadena ha sacado de dudas a los fans de sus series.



La serie protagonizada por Julianna Margulies tendrá una cuarta temporada. El drama legal de CBS 'The Good Wife' era uno de los que se encontraba en la cuerda floja, debido a la caída sus audiencias.



Los procedimentales de la CBS, 'Blue Bloods' y 'Person of Interest' también cuentan con una nueva temporada. Para la primera, protagonizada por Tom Selleck, será la tercera, tras mantener una audiencia media de más de 10 millones de espectadores. 'Person of Interest', una de las últiams series creadas por JJ Abrams, consigue la confianza de la cadena y la aprobación del público, siendo uno de los estrenos de temporada renovados.



Otras procedimentales que también tendrán una nueva temporada son la veterana 'CSI' (que ya lleva 13 temporadas) y 'Criminal Minds'. De las que no se sabe si renuevan es de 'CSI: Miami' y 'CSI: NY', aunque parece que no tendrán muchas posibilidades de regresar la temporada que viene.



Una de las comedias que se han estrenado esta temporada, '2 Broke Girls', también ha superado la prueba y tendrá una segunda temporada con más aventuras disparatadas. Protagonizada por Beth Behrs y Kat Dennings, esta irreverente comedia se ha convertido en uno de los éxitos de la temporada, con casi 11 millones de espectadores de media.



Otras series que también han renovado son 'NCIS', 'NCIS, Los Angeles', 'Mike & Molly', 'El Mentalista', 'Hawaii Five-0' y 'Two And a Half Men', aunque está última está a la espera de cerrar un acuerdo con su protagonista, Ashton Kutcher. Y las que ya sabíamos que volverían son 'Cómo conocía a vuestra madre' y 'The Big Bang Theory', que fueron renovadas por dos temporadas el año pasado.