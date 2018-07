Tom Hardy salta a la televisión con la serie 'Taboo'

'Taboo' es el nuevo proyecto de la cadena de cable FX (junto a BBC One) y cuenta nada menos que con Tom Hardy como protagonista. Hace unas semanas se publicaron unas fotos del rodaje de la serie, en la que se veía al actor de 'El Renacido' complatmente desnudo en un río helado. Ahora, la cadena ha lanzado un primer avance de la ficción, que se estrenará en 2017.







'Taboo' sigue a James Keziah Delaney (Hardy), un hombre que regresa a su hogar, Londres, después de que muchos le diesen por muerto. La ficción contará con ocho capítulos y, junto a Hardy, podremos ver a Oona Chaplin ('Dates'), Michael Kelly ('House of Cards') y Jonathan Pryce ('Juego de Tronos').



Creada por Steven Knight (productor ejecutivo junto a Ridley Scott), 'Taboo' parte de una historia original del propio Hardy y su padre Chips Hardy, la serie contará cómo James recibe la herencia del imperio de navíos de su progenitor e intenta reconstruir su vida. Algo que no le resultará fácil cuando tienes enemigos que quieren acabar con tu vida.