'The Office' echa el cierre con la próxima temporada

'The Office' cerrará el negocio la próxima temporada. La comedia de más éxito de la cadena NBC estrenará la novena y última temporada el próximo 20 de septiembre. Así lo ha confirmado el productor ejecutivo Greg Daniels al portal Deadline: "Ha sido una decisión difícil, pero esta última temporada va a ser espectacular".



La comedia sobrevivió al abandono de su personaje principal en la séptima temporada, el jefe Michael Scott, interpretado por Steve Carell. Según informa este mismo portal, puede que Carell aparezca en la última temporada. "Deseamos que Michael Scott vuelva, pero no vamos a presionar a Steve (Carell) y escribir algo que solo él pudiera hacer".



"Este años es la última oportunidad para que 'The Office' tenga el final que merece", comenta Daniels. "Nos sorprende lo comprensiva que está siendo la dirección de NBC", reconoce. No es de extrañar, ya que 'The Office' es la serie más vista del canal.