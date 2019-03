'The Good Wife' vuelve más fuerte y sexy

Alicia Florrick vuelve más fuerte y más sexy esta temproada. 'The Good Wife' regresa a CBS el próximo 30 de septiembre. La primera promo de la cuarta temporada de 'The Good Wife' se ha hecho esperar pero no tiene desperidicio.



La serie que protagoniza Julianna Margullies cuenta con siete nominaciones a la próxima edición de los premios Emmy. En la última edición, Margullies recogió el premio a la mejor actriz de drama.