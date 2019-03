'The Good Wife' tenía un final alternativo

El final de 'The Good Wife', que se emitió hace ya más de seis meses, sigue dando de qué hablar. El bofetón de Diane a Alicia no gustó a todos los seguidores de la serie. Tampoco a Jeffrey Dean Morgan, quien antes de convertirse en Negan en 'The Walking Dead', interpretó a Jason, el novio de Alicia Florrick.

Los creadores de 'The Good Wife', Robert y Michelle King, han confirmado que querían rodar una escena adicional del final donde confirmarían que Alicia y Jason terminaron juntos. Sin embargo, no pudieron grabarla ante la imposibilidad de que Jeffrey Dean Morgan, el actor que da vida a Jason, pudiera abandonar durante unos días el rodaje de 'The Walking Dead' en Atlanta.

Esta semana también se ha conocido que el matrimonio King, además de estar tras el proyecto 'The Good Fight' (el spin-off de 'The Good Wife'), preparan una comedia para la cadena CBS. Según informa The Hollywood Reporter, la historia de esta nueva serie se centra en una tranquila madre soltera cuya vida da un giro al ser ascendida como decana del instituto en el que lleva años como profesora.