Si pensabas que llegaríamos a ver el 'Megxit', la salida de Harry y Meghan de la familia británica en una futura temporada de 'The Crown', olvídate.

Netflix acaba de anunciar que su exitosa ficción terminará en la quinta temporada, tal y como ha confirmado su showrunner Peter Morgan.

En las mismas declaraciones, Morgan ha adelantado que Imelda Staunton será la actriz que releve a Olivia Colman como la reina Isabel II en la quinta y última temporada de la serie.

Dolores Umbridge, la profesora ideal | seestrena.com

"Al principio, me había imaginado a 'The Crown' hubiera alcanzado las seis temporadas, pero ahora que hemos comenzado a trabajar en las historias para la quinta temporada, me ha quedado claro que este es el momento y el lugar perfecto para detenerse. Estoy agradecido con Netflix y Sony por apoyarme en esta decisión".