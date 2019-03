'The Big Bang Theory' también sube el sueldo a Raj y Howard

Tras cerrar los nuevos y millonarios contratos con Jim Parsons (Sheldon), Johnny Galecki (Leonard) y Kaley Cuoco (Penny), Warner Bros Television ha llegado a un acuerdo con Kunal Nayyar (Raj) y Simon Helberg (Howard), que ha permitido poner en marcha la producción de la octava temporada de 'The Big Bang Theory', suspendida mientras se revisaban los emolumentos de los actores.



"La producción de la octava entrega de 'The Big Bang Theory' comenzará este miércoles, 6 de agosto, con los nuevos contratos ya cerrados", explica un comunicado emitido por la productora de la serie y recogido por Deadline.



Simon Helberg y Kunal Nayyar exigían que sus sueldos se equipararan a los de sus compañeros de reparto, Parsons, Galecki y Cuoco, considerando que los cinco formaban el reparto principal de la sitcom de CBS.



Finalmente, Helberg y Nayyar cobrarán, cada uno, un salario total de 70 millones de dólares (52 millones de euros) por las tres próximas temporadas de 'The Big Bang Theory', teniendo en cuenta que cada una consta de 24 episodios.



Así, en la décima entrega recibirán el mismo sueldo por capítulo que Parsons, Galecki y Cuoco, quienes cerraron sus contratos con un salario de un millón de dólares por episodio (unos 750.000 euros), consiguiendo 90 millones (67 millones de euros) cada uno por las tres próximas tandas de episodios.



La octava temporada de 'The Big Bang Theory' comenzará a emitirse el 22 de septiembre en EEUU. Y ya ha sido renovada por tres temporadas más, alargando la locura 'geek' de Sheldon y Leonard a diez temporadas que prolongarán su permanencia en la parrilla de CBS hasta el curso 2016-17.