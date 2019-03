'The Big Bang Theory' sorprende al público con un 'flashmob'

Leonard, Howard y Bernadette, Penny, Raj e incluso Sheldon no dudaron en bailar al ritmo de 'Call me maybe' para sorprender a sus seguidores. La grabación del último capítulo emitido de 'The Big Bang Theory', titulado "The 43 Peculiarity", terminó con un 'flashmob' de todo el equipo de la comedia de CBS.