'The Big Bang Theory' renueva por tres temporadas

Primero fue la cadena ABC, que a comienzos de esta semana hizo públicas las renovaciones de sus series más consolidadas: 'Modern Family', 'Anatomía de Grey' o 'Castle'. Ahora es el turno de conocer las deliberaciones de la CBS.



Los seguidores de la comedia 'The Big Bang Theory' (que en España emite Neox) están de enhorabuena: la cadena estadounidense ha renovado a sus serie estrella por tres temporadas más. Según publica 'Variety', tendremos Sheldon hasta 2014.



'The Big Bang Theory' es la serie más vista según los datos demográficos (muy importantes para las cadenas a la hora de renovar o no una serie): roza los 5 puntos en cada episodio. En cambio, la más vista por lo estadounidenses es la ficción de la CBS 'Navy, investigación criminal'.



No es la primera vez que la cadena da esta oportunidad a la serie. 'The Big Bang Theory', protagonizada por Johnny Galecki, Jim Parsons y Kaley Cuoco, comenzó como una serie sin altos índices de audiencia en su primer año: la primera temporada terminó por debajo de los 8 millones de espectadores. Pero la CBS dio otra oportunidad a estos científicos locos, paridigma de los 'freaks', y no se equivocó. Ahora la serie, que ha superado los 16 millones de espectadores en algunos episodios, ronda los 14 millones.