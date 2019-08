La historia apocalíptica de 'The 100' ganó en sus inicios una increíble audiencia que la ha llevado hasta su sexta temporada. La lucha por sobrevivir del grupo de Clarke Griffin (Eliza Taylor) y Bellamy Blake (Bob Morley) continúa con muchas bajas entre los personajes, pero también buenas noticias y celebraciones, como la inesperada boda de los protagonistas en la vida real.

La tranquilidad de los protagonistas en la nueva luna de dos soles no duró mucho, y tras una entrega trepidante con increíbles peligros, los fans esperaban ansiosos su continuación. La séptima temporada que seguiría a esta última se confirmó a principios de año, pero ahora nuevas declaraciones indican que la serie se acabará con ella.

Tal y como ha dicho su creador Jason Rothenberg: "Con el final de la temporada 6 de 'The 100' en los próximos días, tengo algunas noticias agridulces que dar: la séptima temporada será nuestra última".

Después de que también se anunciara el final de las series 'Supernatural' y 'Arrow' de The CW, esta información ha cogido por sorpresa a muchos seguidores de las historias de ciencia ficción y aventuras, siendo un duro golpe para ellos.

Según ha seguido Rothenberg, "Estaremos eternamente agradecidos a WB y The CW por dejarnos contar nuestra historia de la forma que queríamos y concluirlo bajo nuestras condiciones", para continuar hablando emocionado "¡ha sido un viaje increíble!".

Pero él no ha sido el único en dedicarle unas palabras a la ficción, y Kim Shumway, su guionista, también se ha unido con unas emotivas declaraciones: "Esto es un regalo. Acabar la serie como deseábamos ha sido una extraña bendición. Toda la gratitud a WB y The CW por su apoyo a través de los años", y concluye con una curiosa apreciación "100 episodios de 'The 100'. Menudo viaje ha sido".

