La 6ª temporada de 'The Big Bang Theory' se estrena en EEUU ante 15,3 millones de espectadores

'The Big Ban Theory' estrenó su 6ª temporada en EEUU, el canal CBS, el pasado jueves 27 de septiembre ante 15.309.000 espectadores y una tasa del 15% sobre los espectadores de 18-49 años. Con 4,8 puntos en demográfico registró una audiencia muy similar a la temporada anterior cuando anotó 4,9 puntos.



La sexta temporada de 'The Big Bang Theory' arranca con el episodio "The Date Night Variable" y en él las parejas buscan pasar una noche inolvidable. Mientras Sheldon (Jim Parsons) y Amy (Mayim Bialik, nominada a los Emmy por este papel) celebrarán que ya han pasado dos años desde su primera cita, Leonard (Johnny Galecki) tratará de brindar a su chica una velada plagada de caprichos. La noche no será igual de mágica para Raj (Kunal Nayyar), que acabará acudiendo a la tienda de cómics en busca de un poco de compañía. De hecho, una de las novedades de la nueva entrega de la exitosa serie es que el dependiente, Stuart (Kevin Sussman), ha sido ascendido a personaje regular.



Para todos aquellos que prefieran esperar a su estreno en España deberán aguantar hasta el próximo 19 de octubre, fecha en que la cadena TNT estrenará la nueva temporada de la serie. Y muy pronto se estrenará en Neox.