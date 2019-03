Ted Mosby viaja a España para bailar tango a ritmo de mariachis

Ted Mosby se lo pasó en grande bailando tango y cantando una ranchera con los mariachis en su último viaje, tal y como se pudo ver en el capítulo emitido esta semana de 'How I Met Your Mother' ('Cómo conocí a vuestra madre'). Y lo mejor de todo es que el protagonista de la comedia de CBS no viajó ni a Argentina ni a México, sino que se vino ¡a España!



'Cómo conocí a vuestra madre' ha sido la última serie estadounidense en meter la pata al reflejar las costumbres españolas. La comedia se suma a una larga lista de ficciones que han "viajado" hasta nuestro país, donde según éstas, se baila tango al son de rancheras.



Este pasado lunes, la cadena CBS emitió un nuevo capítulo de la octava temporada en el que Ted Mosby (Josh Radnor) vivía un 'flashback' sobre un fugaz viaje a España.



En ese recuerdo, el personaje aparece sobre un mapa de la península Ibérica en el que casi todas las ciudades -Barcelona, Sevilla, Pamplona...- están fuera de sitio. Incluso, Mérida aparece colocada en Portugal.



Después, pude verse a Mosby se cruza en Barcelona con un grupo de mariachis mexicanos y luego baila algo parecido a un tango argentino con una mujer vestida de sevillana, según recoge el portal Ecoteuve.



'Cómo conocí a vuestra madre' se suma a la lista sobre a otros errores cometidos por series como 'McGyver', 'The Unit', 'Alias', 'Chuck'...