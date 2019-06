Un terrible susto: Lili Reinhart fue engañada por un coche fraudulento y advierte a sus fans del peligro

Tras el último capítulo emitido de 'Riverdale', el reparto está en plenas vacaciones antes de iniciar el rodaje de la cuarta temporada de la ficción. Los actores son muy activos en sus redes sociales y desde ahí, Lili Reinhart ha publicado un mensaje contando un aterrador incidente que ha sufrido y ha querido compartir con sus seguidores para advertirles del peligro.

Al parecer, la actriz de 22 años tuvo un percance con un presunto vehículo de transporte al aterrizar en un aeropuerto. Reinhart estuvo a punto de montar cuando se dio cuenta de que el vehículo no tenía ninguna identificación y finalmente no se subió. Se trataba de un coche que se hacía pasar por un transporte pero no lo era.

"Acabo de ser conducida a un coche por una persona haciéndose pasar por conductor de taxi/Uber del aeropuerto. Llegué a su coche y no había absolutamente ninguna señal de que era un conductor profesional. Así que NO me he metido en el coche. Por favor, prestad atención y tomad decisiones inteligentes ahí fuera".

"En serio... por favor tened cuidado ahí fuera. No tienes que ser amable o preocuparte por ser grosero. Confía en tu instinto. Podría salvarte".

· · ·

Seguro que te interesa:

La imagen de Lili Reinhart de 'Riverdale' en bañador con la que reivindica los cuerpos reales