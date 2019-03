Steve Carell vuelve a 'The Office' en su adiós

'The Office' tiene fecha de cierre: el próximo 16 de mayo terminará la novena y última temporada de la comedia de más éxito de la cadena NBC. Cuando faltan apenas unas semanas, la NBC ha revelado el nombre de los personajes de la ficción que reaparecerán en el último episodio... y Steve Carell está entre estos.



El portal estadounidense TV Line ha anunciado en exclusiva la vuelta del que fuera protagonista de la serie hasta 2011. El productor ejecutivo Greg Daniels ha desmentido en numerosas ocasiones el regreso de Carell a la comedia: "Deseamos que Michael Scott vuelva, pero no vamos a presionar a Steve (Carell) y escribir algo que solo él pudiera hacer". Pero parece que finalmente los guionistas han encontrado la excusa perfecta para que vuelva en el capítulo final.



Según informa The Hollywood Reporter, en el final de 'The Office' volveremos a ver a Kelly Kapoor y Ryan Howard, interpretados por Mindy Kaling ('Virgen a los 40') y B.J. Novak ('Malditos bastardos'), respectivamente.



La NBC ha invitado a un buen número de actores que realizarán una aparición estelar en este último episodio, entre los que se encuentran Rachael Harris ('Resacón en Las Vegas'), Joan Cusack ('Armas de mujer'), Dakota Johnson ('La red social') y Malcolm Barrett ('En tierra hostil').



Tras nueve temporadas en antena 'The Office' pondrá punto y final a su andadura con un episodio de una hora de duración. Este capítulo está ambientado meses después de la emisión del documental, cuando los trabajadores de Dunder Mifflin se reúnen para celebrar una boda.