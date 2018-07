'Star Trek' estrena cartel promocional de su nueva serie

Este año se cumple el 50 aniversario de la serie original de 'Star Trek' y para celebrarlo el 22 de julio llegará a los cines 'Star Trek Más Allá'. Por si eso fuera poco, en 2017 llega el turno de la nueva adaptación televisiva que prepara CBS de la popular 'Star Trek'.



En la imagen del nuevo cartel promocional, se muestra el logo de la Flota Estelar acompañada de las palabras: 'The Next Chapter', un eslogan que seguro ha provocado que los fans de la serie comiencen a impacientarse.



Esta nueva aventura introducirá nuevos personajes que seguirán descubriendo nuevas civilizaciones. Se espera entonces que el show respete los temas que la ficción original exploró en 1966 y que la convirtieron en un hito cultural. Prueba de ello es la gran cantidad de películas y spin-off televisivos que se han inspirado en los capítulos originales. De momento, no se ha revelado qué actores formarán parte del elenco.



La nueva serie de 'Star Trek' debutará en CBS a principios de 2017 exclusivamente para los suscriptores digitales del canal. Se encargarán de su producción Alex Kurtzman, Heather Kdin y Bryan Fuller, quien ya trabajó como guionista en 'Star Treck: Espacio Profundo Nueve' y 'Star Treck: Voyager'.