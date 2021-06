El 'spoiler' de 'The Boys' sobre el final de la temporada 3 que ha dejado a los fans KO: "Había mucha sangre"

El éxito de la serie 'The Boys' es algo que nadie pone en duda, y es que desde que salió en 2019, ha tenido unos números de escándalo, rompiendo el récord de reproducciones y siendo la serie más vista de Amazon durante su lanzamiento. Algo que le valió para continuar con la ficción de los antihéores, haciendo la segunda temporada, y firmando por una tercera, que actualmente se está rodando.

Y es que, no solo la serie es divertida, sino que este humor se traslada a la cuenta de Twitter oficial de 'The Boys'. Muchas han sido las veces que han sorprendido a los fans con los tuits tan ingeniosos que han regalado. Un ejemplo, muchos seguidores de la serie preguntan constantemente cuándo volverá a la carga la banda de Hughie, y esto respondía el CM: "Cada vez que me preguntéis cuándo va a salir la temporada 3, la fecha se pospone un día. ¡Nos vemos en 2033!".

La última que han preparado desde la cuenta de Twitter ha sido tan bestia, que ha asustado a unos cuantos, y no es para menos, porque el tuit en cuestión era un spoiler sobre el final de la temporada 3 y que involucraba a Hughie: "La temporada 3 termina con Hughie levantándose en la cama con Susanne Pleshette y contándole un sueño que ha tenido, dónde un tipo con barba no dejaba de maldecirle".

Este es el spoiler, aunque muchos tal vez no lo creyeran desde el principio, la respuesta de Jack Quid, el propio Hughie, ha dejado a todos helados: "¡Había mucha sangre! ¡Demasiada sangre!"

Por suerte para los fans, esto no ha sido más que una broma que han querido gastarnos desde la cuenta de Twitter. Aún sigue sin haber fecha de estreno fija para la nueva entrega 'The Boys', pero si aún no la habéis visto, podéis hacerlo en Amazon Prime.

