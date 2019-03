"¡Increíble!". Así describe Leonard Nimoy su experiencia en el set de rodaje de la comedia 'The Big Bang Theory', en la que ha participado en un capítulo especial. El actor, conocido por interpretar a Mister Spock en 'Star Trek', afirma haber "disfrutado mucho" con el equipo de la serie. "Son un equipo con mucho talento y hacen una serie muy inteligente", ha explicado el veterano actor.



El capítulo en cuestión se emitirá esta misma semana, el próximo 29 de marzo. Sin cambios de última hora. Tal y cómo anunció la CBS los seguidores de la serie podrán escuchar la voz de Leonard Nimoy, pero no verlo porque el actor aparecerá en un sueño de Sheldo Cooper, su más acérrimo fan.



Y conscientes de que los fans de 'The Big Band Theory' se quedarán sin ver directamente a Nimoy en las escenas del capítulo, la cadena CBS ha querido compensarles regalándoles un par de fotografías del icónico actor en el set de rodaje.

"Durante años, hemos pensado que sería fantástico contar con Leonard Nimoy en el programa y creemos que hemos encontrado una manera muy diferente y divertida de hacer que eso suceda", ha explicado el productor ejecutivo de la serie, Steve Molaro, en una declaraciones recogidas por 'The Hollywood Reporter'.