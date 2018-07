El 'spin-off' de 'The Good Wife' podría contar con Julianna Margulies

'The Good Wife' sin Alicia Florrick es inconcebible. Al igual que un 'spin-off' de la serie de CBS. Uno de los productores ejecutivos de la nueva serie que prepara la cadena, Michelle King, dejó claro en una entrevista en TV Line que "una aparición de Alicia (interpretada por Julianna Margulies) es posible, se trata de concebirlo en este momento".



Otro de los cameos que seguramente se verán en esta nueva ficción será el de Carrie Preston. "Un nombre que vamos a seguir escuchando es Carrie Preston, dado que Elsbeth Tascioni era uno de nuestros personajes recurrentes favoritos", ha declarado King.



El 'spin-off' de 'The Good Wife' estará protagonizado por Christine Baranski y Luca Quinn, quienes interpretaron a Diane Lockhart y Jumbo Cush en la serie de CBS. Según anunció la cadena, este 'spin-off' estará centrado en la historia de un bufete compuesto sólo por abogadas. Su estreno está previsto en la plataforma de vídeo bajo demanda que prepara la network, CBS All Access.