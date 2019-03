¡Sorpresa! La cadena NBC estaría preparando la vuelta de 'The Office'

La cadena no ha querido dar detalles pero al aparecer la nueva temporada de 'The Office', que sería la décima, está en marcha. Volvería a establecerse en la sucursal de Dunder Mifflin de Scranton, Pennsylvania, y contaría con una mezcla de miembros del reparto antiguos y nuevos.

Según informa TVLine, aún se desconocen qué actores volverán porque muchos están involucrados en otros proyectos pero el que sí estaría descartado es Steve Carell, quien interpretó a Michael Scott durante siete de las nueve temporadas de la comedia.

Un mes antes del regreso de 'Will and Grace', Bob Grenblatt, presidente de la cadena, reveló a la prensa que en su lista de deseos tenía la vuelta de 'The Office', de 'El ala oeste de la Casa Blanca', de 'Urgencias' y de 'Rockefeller Plaza'.

"A menudo hablamos de 'The Office'", comentó Grenblatt en una entrevista para Deadline. "He hablado con Greg Daniels cuatro veces en los últimos años. Siempre es 'quizás algún día, pero no ahora'. Ciertamente hay una invitación abierta, pero no tenemos nada en marcha ahora. Si él quiere hacerlo, lo haría."

Tras once años de ausencia, 'Will & Grace' ha vuelto y lo ha hecho por la puerta grande. La semana pasada la comedia obtuvo dos nominaciones a los Globos de Oro, a de mejor serie de comedia y a mejor actor principal para Eric McCormack, con lo que finalmente la serie podría romper la maldición que la persigue, ya que en su etapa anterior consiguió hasta 27 nominaciones y no ganó nunca.