Sofía Vergara habla abiertamente por primera vez del cáncer de tiroides que tuvo con 28 años

Sofía Vergara es una exitosísima actriz colombiana con múltiples premios y personajes inolvidables. El más famoso es el de Gloria Delgado-Prichett, una de las protagonistas de 'Modern Family'.

Ahora, la actriz ha revelado que tuvo un cáncer de tiroides a los 28 años: el diagnóstico llegó después de que los médicos notaran un bulto en su cuello. "Me hicieron muchas pruebas y, finalmente, me dijeron que tenía cáncer de tiroides", explicó Vergara, que, además, lo descubrió por casualidad: en realidad acompañaba a su hijo al endocrino.

En lugar de asustarse, Vergara, que ahora tiene 49 años y está libre del cáncer, optó por educarse a sí misma. "Cuando eres joven y escuchas la palabra 'cáncer', tu mente va a muchos lugares, pero traté de no entrar en pánico y decidí educarme. Leí todos los libros y descubrí todo lo que pude al respecto", confesó durante la transmisión 'Stand Up to Cancer', del programa 'Saturday night', que buscaba recaudar fondos para la investigación del cáncer.

Además, aseguró que fue "afortunada" de haber podido detectarlo a tiempo y de contar con el apoyo de sus médicos y "lo más importante" de su familia. "Aprendí mucho durante ese tiempo, no solo sobre el cáncer de tiroides, sino que también aprendí que en tiempos de crisis, estamos mejor juntos", admitió

"Creo que cuando pasas por una experiencia como esa tus prioridades cambian. Te das cuenta de lo que es importante para ti", añadió Vergara como mejor en enseñanza.

Pero en realidad, esta no es la primera vez que habla del tema, sino que es es la primera vez que explica su experiencia. "No quería publicidad por eso", explicó Sofia Vergara en 2011. "Tener cáncer no es divertido. No quieres lidiar con nada más mientras lo estás pasando", añadió.

Actualmente, aunque pudo despedirse completamente de todas las células cancerígenas, aún tiene que seguir de forma tajante un tratamiento para controlar el hipotiroidismo. Pero, ahora, esto ya es fácil para ella en comparación.

