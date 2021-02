Snooki de 'Jersey Shore' revela que ha dado positivo en coronavirus: "Esto da mucho miedo"

Nicole 'Snooki' Polizzi, conocida por su paso por 'Jersey Shore', ha celebrado el día de San Valentín de una forma distinta a como seguramente esperaba. La estrella de realities decidió confirmar este domingo en Instagram que se encuentra en cuarentena tras contraer el COVID-19.

Polizzi, de 33 años, ha publicado una foto suya en la que aparece en su casa, vistiendo un pijama y con una mascarilla y un ramo de rosas en sus brazos.

"¡Feliz día de San Valentín! Este año un poco diferente... Tengo Covid. He estado aislada en mi habitación desde que me enteré. Mi familia y yo hemos llevado mucho cuidado, así que esto da mucho miedo", comienza diciendo Nicole.

"Mis síntomas empezaron con un fuerte resfriado sinusal. Dolor de cabeza, nariz taponada y tos leve. Después me sentí súper cansada y terminé durmiendo la siesta todo el día, así que me hice la prueba. Hoy estoy atontada, anoche perdí el olfato y el gusto. Es muy raro. Comí una pizza de queso grasiento y no me supo a nada. QUÉ PECADO".

"El resto de mi familia ha dado negativo, así que estoy aquí escondida en mi dormitorio hasta que esto acabe. Hoy he despertado con rosas y bombones tirados en el suelo de parte de mi familia. Gracias por todos vuestros mensajes de preocupación, pero estoy bien! ¡Por favor, permaneced todos a salvo", termina diciendo en su mensaje, que va acompañado de dos fotos.

Nicole está casada con Jionni LaValle y es madre de 3 hijos junto a él: Lorenzo, de 8 años, Giovanna de 6 y Angelo, de solo 1 año.

