Los fans de 'Los Simpson' están de enhorabuena ya que, por primera vez, atravesarán la pequeña pantalla para ofrecer en directo un espectáculo musical, con una orquesta en directo y repleto de sorpresas. El objetivo será conmerorar los 25 años de existencia de la familia animada más popular de la televisión.



La serie creada por Matt Groening nos ha dejado grandes canciones como el himno de los Canteros, la canción-protesta de Lisa, el tema de Dr. Zaius, el anuncio del Canyonero, difíciles de olvidar y que no podrían faltar en este espectáculo.



Este musical llamado 'The Simpsons Take the Bowl' será en directo y contará como conductor del mismo, con Hank Azaria, voz original de personajes como Moe, Wiggum o Apu, según se ha confirmado desde el recinto donde se va a celebrar el espectáculo, Hollywood Bowl.

Además, también asistirá al evento el propio Matt Groening que se subirá al escenario para contar anécdotas de la historia de la serie, junto a otros invitados como Nancy Cartwright (voz de Bart, Nelson o Ralph), Yeardley Smith (voz de Lisa), Beverly D'Angelo (la cantante country Lurleen que se enamoró de Homer en un capítulo), entre otros.



Por otro lado, según Cinemanía, también asistirá al evento el presentador Conan O'Brien, quien durante tres años trabajó como guionista y productor de la serie y que en esta ocasión interpretará en este espectáculo una canción de un capítulo que él mismo escribió.

En 'The Simpsons Take the Bowl' se proyectarán imágenes y escenas nunca vistas y contará con invitados especiales y actuaciones en directo. Todo esto durante tres días, del 12 al 14 de septiembre, tres días para que los fans de esta serie puedan disfrutar, más cerca que nunca, de la familia de dibujos animados más popular de la pequeña pantalla.